Jonas Groes nombrado coconsejero delegado de EveryMatrix Group

MALTA, Europa, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jonas Groes, un líder con amplia experiencia en tecnología, finanzas y políticas, se convertirá en coconsejero delegado de EveryMatrix a partir del 1 de enero de 2026 junto con el cofundador de la compañía, Ebbe Groes.

Jonas, asesor de larga trayectoria, se unirá a su hermano a principios del nuevo año para liderar el negocio a medida que continúa expandiéndose y proporcionando tecnología de plataforma llave en mano avanzada a un número cada vez mayor de las marcas y loterías más importantes del mundo.

Jonas Groes (left) and Ebbe Groes (right), Co-CEO (from Jan 1st 2026) and Co-CEO & Co-Founder, EveryMatrix

Jonas cuenta con una larga y distinguida trayectoria profesional, incluyendo los últimos 10 años como socio de la práctica de consultoría nórdica de EY, que cuenta con más de 1.200 personas, liderando proyectos de alto nivel centrados en la estrategia, la innovación y la digitalización para importantes clientes gubernamentales y de infraestructura.

Es un líder orientado a resultados con amplia experiencia en empresas públicas y privadas, y con sólidos conocimientos en tecnología, finanzas y políticas. Tendrá su sede en Copenhague, Dinamarca, donde EveryMatrix ha abierto recientemente una oficina.

Ebbe Groes, cofundador y consejero delegado del grupo EveryMatrix, declaró: "A medida que la empresa continúa creciendo, triplicando nuestra plantilla en los últimos cinco años, y a medida que trabajamos con más marcas de juegos y loterías importantes, necesitaba encontrar a alguien que supiera lo que se necesita para escalar un negocio y alcanzar los ambiciosos objetivos que tenemos para los próximos cinco años".

"Hacer esto significa que tendré más tiempo para trabajar en la estrategia y ejecutar todo lo que queremos hacer para convertirnos en uno de los tres principales proveedores de tecnología de primer nivel a nivel mundial para 2030".

"Compartir el cargo de consejero delegado requiere una confianza plena tanto a nivel personal como profesional. Jonas es el candidato perfecto y sé que logrará cosas increíbles en EveryMatrix. Estoy muy ilusionado de compartir pronto el puesto de consejero delegado con él".

Jonas Groes declaró: "Asumir este cargo en EveryMatrix junto a mi hermano Ebbe es un sueño hecho realidad. Lo que él, Stian Hornsletten y el resto del equipo han construido es sencillamente fenomenal, y he visto de primera mano todo lo que se necesita para lograrlo. Trabajamos bien juntos y nuestras diferencias y fortalezas combinadas se complementan. Estoy deseando empezar".

Acerca de EveryMatrix

EveryMatrix ofrece software, soluciones, contenido y servicios de iGaming para casino, apuestas deportivas, pagos y gestión de afiliados a operadores globales de primer nivel y a marcas emergentes. La plataforma es altamente modular, escalable y compatible con la normativa, lo que permite a los operadores elegir la solución EveryMatrix óptima y combinarla con tecnología y capacidades propias y de terceros.

EveryMatrix ayuda a sus clientes a desarrollar ideas innovadoras y ofrecer experiencias de juego excepcionales en mercados regulados. La empresa cuenta con más de 1.500 empleados en 15 oficinas repartidas en 15 países y presta servicios a más de 300 clientes en todo el mundo, incluido el mercado regulado de EE. UU.

EveryMatrix es miembro de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y de la Asociación Europea de Loterías. En septiembre de 2023 se convirtió en el primer proveedor de iGaming en recibir la Certificación de Juego Responsable de la WLA.

EveryMatrix se enorgullece de su compromiso con el juego responsable y la protección del jugador, al tiempo que produce soluciones de juego líderes en el mercado.

Aprenda más en www.everymatrix.com

Logotipo de alta resolución de EveryMatrix: download link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825161/Jonas_Groes_and_Ebbe_Groes.jpg