Jonas Groes nommé co-PDG du groupe EveryMatrix

Jonas Groes, dirigeant chevronné spécialisé en technologie, finance et affaires publiques, deviendra co-PDG d'EveryMatrix à partir du 1er janvier 2026 aux côtés d'Ebbe Groes, cofondateur de l'entreprise.

Conseiller de longue date, M. Jonas Groes rejoindra son frère au début de la nouvelle année pour diriger l'entreprise dans la poursuite de sa croissance et de son développement et à fournir une technologie de plateforme clé en main avancée à un nombre croissant de grandes marques et de loteries dans le monde.

Jonas Groes (left) and Ebbe Groes (right), Co-CEO (from Jan 1st 2026) and Co-CEO & Co-Founder, EveryMatrix

M. Jonas Groes bénéfice d'une longue et brillante carrière professionnelle, dont les dix dernières années en tant qu'associé au sein de la division consulting nordique d'EY, qui compte plus de 1 200 collaborateurs, où il a dirigé des projets stratégiques de haut niveau axés sur la stratégie, l'innovation et la numérisation pour de grands clients gouvernementaux et d'infrastructures.

Dirigeant orienté vers la performance, il possède une longue expérience dans des sociétés tant publiques que privées, ainsi qu'une connaissance approfondie des domaines technologique, financier et réglementaire. Il sera basé à Copenhague, au Danemark, où EveryMatrix a récemment ouvert un bureau.

Ebbe Groes, cofondateur et PDG du groupe EveryMatrix, a déclaré : « Alors que la croissance de l'entreprise se poursuit, que nos effectifs ont triplé au cours des cinq dernières années et que nous travaillons avec les plus grandes marques de jeux et de loteries, il me fallait une personne qui comprend réellement ce que nécessite la montée en puissance d'une entreprise et l'atteinte des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour les cinq prochaines années.

Cela signifie que j'aurai plus de temps pour travailler sur la stratégie et mettre en œuvre tout ce que nous souhaitons réaliser pour se hisser parmi les trois leaders mondiaux des fournisseurs de technologies d'ici 2030. ».

« Partager un poste de directeur général exige une confiance totale, tant au niveau personnel que professionnel. Jonas est le candidat idéal et je sais qu'il accomplira des choses extraordinaires chez EveryMatrix. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager bientôt le poste de PDG avec lui ».

Jonas Groes a déclaré : « Le fait d'occuper ce poste chez EveryMatrix aux côtés de mon frère Ebbe est un rêve devenu réalité. Ce que Stian Hornsletten, lui même et le reste de l'équipe ont construit est tout simplement incroyable, et j'ai pu constater de très près ce que cela exige. Nous travaillons bien ensemble et nos différences et nos forces combinées se complètent. J'ai hâte de commencer ».

À propos de EveryMatrix

EveryMatrix fournit des logiciels, des solutions, du contenu et des services pour les casinos, les paris sportifs, les paiements et la gestion des affiliés aux opérateurs mondiaux de niveau 1 ainsi qu'aux nouvelles marques. La plateforme est hautement modulaire, évolutive et conforme, ce qui permet aux opérateurs de choisir la solution EveryMatrix optimale et de la combiner avec des technologies et des capacités tierces et internes.

EveryMatrix permet à ses clients de lancer des idées audacieuses et d'offrir aux joueurs des expériences exceptionnelles sur les marchés réglementés. La société emploie plus de 1 500 personnes dans 15 bureaux répartis dans 15 pays et dessert plus de 300 clients dans le monde entier, notamment sur le marché réglementé des États-Unis.

EveryMatrix est membre de l'Association mondiale des loteries (WLA) et de l'Association européenne des loteries. En septembre 2023, l'entreprise est devenue le premier fournisseur de jeux d'argent à recevoir la certification WLA Safer Gambling.

EveryMatrix est fier de son engagement en faveur d'un jeu plus sûr et de la protection des joueurs, tout en produisant des solutions de jeu à la pointe du marché.

