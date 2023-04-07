JOY GROUP объявила финансовые результаты за 2022 год

ШАНХАЙ, 7 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP"), ведущая мультибрендовая косметическая компания в Китае, объявила о финансовых результатах за 2022 финансовый год, при этом годовой доход достиг 256,7 млн долларов США (1,8 млрд юаней), а расчетная общая выручка достигла 313,8 млн долларов США (2,2 млрд юаней), что примерно на 30% выше в годовом исчислении. Компания добилась значительного двузначного роста выручки и устойчивой прибыльности в течение нескольких лет подряд, подтверждая свои лидирующие позиции среди китайских компаний в индустрии красоты.

Компания JOY GROUP, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Шанхае, превратилась в мультибрендовую косметическую компанию с первой цифровой концепцией и многоканальным опытом. Благодаря прямому подходу к потребителю JOY Group теперь управляет сетью флагманских магазинов на основных платформах электронной коммерции и более чем 25 монобрендовыми офлайн-бутиками. В общей сложности через прямые каналы JOY GROUP было обслужено более 60 миллионов потребителей. Кроме того, компания сотрудничает с ключевыми розничными партнерами в целях организации более 6000 торговых точек по всей стране.

Компания включает в себя два легендарных косметических бренда: JUDYDOLL и JOOCYEE, которые в 2022 году продавали по два продукта каждую секунду. Сервис JUDYDOLL ориентирован на яркий и веселый образ жизни, занимая первое место в рейтинге. 2 бренд в категории отечественных производителей косметики на Douyin (TikTok China). JOOCYEE предлагает современный, романтичный и индивидуальный стиль для азиатских женщин. В настоящее время бренд занимает 1-е место в категории губной помады отечественного производителя и 6-е в категории отечественных производителей косметики на Tiktok China, а размер бизнеса вырос в 7 раз за последние два года.

Компания JOY GROUP создала свой интегрированный комплексный потенциал логистических цепей – от НИОКР, закупок, производства, материально-технического снабжения до поставок. В 2022 году компания полностью приобрела и интегрировала производителя косметики, расположенного в Шанхае, с мощным инновационным потенциалом в области косметики, ухода за кожей и парфюмерии. Интеграция собственной научно-исследовательской лаборатории, завода, электронной коммерции, розничных магазинов и маркетинговых центров позволяет JOY GROUP сохранять гибкость и оперативность на фоне быстро развивающегося рынка красоты в Китае.

JOY GROUP пользуется поддержкой ведущих инвесторов как со всего мира, так и на местном уровне. К числу действующих инвесторов относятся General Atlantic, Tencent и Shunwei Capital (соучредители Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi).

Компания JOY GROUP активно расширяет географию своей деятельности на зарубежные рынки с момента своего основания в 2020 году. В 2022 году JUDYDOLL завоевала широкую популярность среди потребителей в Японии и Малайзии, извлекая выгоду из своего растущего присутствия в местных офлайн-каналах и имея портфолио с высоким соотношением цены и качества. В то время как компания JOOCYEE достигла важной вехи –открыла свой 600-й магазин за границей, ее присутствие расширилось за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона (в основном Япония и Австралия) до Канады.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2049029/image_1.jpg

SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.