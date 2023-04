JOY GROUP opublikowała wyniki finansowe za rok 2022

SZANGHAJ, 7 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP"), czołowa firma z Chin będąca właścicielem kilku marek kosmetycznych, opublikowała wyniki finansowe za rok obrotowy 2022. Roczny przychód wyniósł 256,7 mln USD (1,8 mld RMB), a wskaźnik GMV ukształtował się na poziomie 313,8 mln USD (2,2 mld RMB), co stanowi wzrost o ok. 30% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka co roku odnotowuje aż dwucyfrowy wzrost przychodu i zrównoważony poziom rentowności, co potwierdza jej czołową pozycję na chińskim rynku produktów kosmetycznych.

Od czasu założenia w 2017 r. mieszcząca się w Szanghaju JOY GROUP wyrosła na wielomarkową firmę kosmetyczną, która kładzie nacisk na handel w sieci, posiadając doświadczenie w sprzedaży wielokanałowej. JOY Group stawia na bezpośrednie dotarcie do konsumenta za pomocą sieci sklepów na największych platformach e-handlowych oraz ponad 25 stacjonarnych butików przypisanych jednej marce. Za pośrednictwem należących do JOY GROUP kanałów bezpośredniego dotarcia obsłużonych zostało łącznie ponad 60 mln konsumentów. Spółka współpracuje również z kluczowymi partnerami detalicznymi, prowadząc przeszło 6 tys. punktów sprzedaży na terenie całego kraju.

Spółka jest właścicielem dwóch kultowych marek kosmetyków JUDYDOLL i JOOYCEE. W 2022 r. co sekundę sprzedawała dwa produkty. JUDYDOLL to symbol barwnego i rozrywkowego stylu życia. W kategorii kosmetyków chińskich zajmuje ona drugie miejsce na Douyin (TikTok China). Z kolei JOOCYEE reprezentuje nowoczesny i romantyczny styl stworzony z myślą o konsumentkach z Azji. Marka aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w kategorii szminek oraz szóstą pozycję w kategorii kosmetyków chińskich na Tiktok China. W ciągu ostatnich dwóch lat wielkość przedsiębiorstwa wzrosła siedomiokrotnie.

JOY GROUP zbudowała zintegrowany, kompleksowy łańcuch dostaw obejmujący potencjał badawczo-rozwojowy, zakupowy, produkcyjny, inwentaryzacyjny i dostawczy. W 2022 r. spółka przejęła i włączyła w swoje struktury mieszczącego się w Szanghaju producenta kosmetyków, który dysponuje dużymi możliwościami, jeśli chodzi o innowacje w dziedzinie kosmetyków, produktów do pielęgnacji skóry i perfum. Dzięki połączeniu wewnętrznych laboratoriów badawczo-rozwojowych, zakładów produkcyjnych, sklepów internetowych, detalicznych punktów sprzedaży i centrów marketingowych JOY GROUP zachowuje zwinność i responsywność na dynamicznym rynku kosmetyków w Chinach.

Działalność JOY GROUP wspierają czołowi inwestorzy – zarówno lokalni, jak i zagraniczni, w tym General Atlantic, Tencent i Shunwei Capital (której współzałożycielem jest Lei Jun – założyciel i dyrektor generalny Xiaomi).

Od 2020 r. JOY GROUP aktywnie rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne. W 2022 r. marka JUDYDOLL cieszyła się rosnącą popularnością wśród konsumentów w Japonii i Malezji, korzystając z coraz powszechniejszej obecności w miejscowych kanałach offline i oferty charakteryzującej się korzystnym stosunkiem ceny do wartości. JOOCYEE z kolei osiągnęła ważny kamień milowy – trafiając na półkę już 600. sklepu zagranicznego i zwiększając zasięg zagraniczny poza region APAC (głównie Japonii i Australii) poprzez wejście na rynek kanadyjski.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2049029/image_1.jpg

