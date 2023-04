JOY GROUP publie ses résultats financiers pour l'exercice 2022

SHANGHAI, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- Juyi Cosmetics Co, Ltd. (« JOY GROUP »), l'un des principaux fabricants chinois de cosmétiques multimarques, a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2022, avec un chiffre d'affaires annuel de 256,7 millions de dollars (1,8 milliard de renminbis), et une valeur brute de marchandise estimée à 313,8 millions de dollars (2,2 milliards de renminbis), soit une hausse d'environ 30 % en glissement annuel. La société a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une rentabilité durable pendant plusieurs années consécutives, ce qui confirme sa position de leader parmi les acteurs du secteur de la beauté en Chine.

Établi en 2017 et basé à Shanghai, JOY GROUP est devenu une entreprise de beauté multimarque axée sur le numérique et l'expertise omnicanale. Grâce à une approche directe au consommateur (DTC), JOY GROUP exploite désormais un réseau de grands magasins sur les principales plateformes de commerce électronique, ainsi que plus de 25 boutiques monomarques physiques. Au total, plus de 60 millions de consommateurs ont bénéficié des canaux DTC de JOY GROUP. L'entreprise collabore également avec des partenaires importants du secteur de la vente au détail pour exploiter plus de 6 000 points de vente dans tout le pays.

L'entreprise regroupe deux marques de cosmétiques emblématiques, JUDYDOLL et JOOCYEE, et a vendu deux produits toutes les secondes en 2022. JUDYDOLL cible un style de vie coloré, doux et divertissant, et se classe deuxième dans la catégorie des cosmétiques domestiques sur Douyin (le Tiktok chinois). JOOCYEE dégage un style moderne, romantique et sur mesure pour les consommatrices asiatiques. La marque est aujourd'hui numéro 1 dans la catégorie des rouges à lèvres domestiques et numéro 6 dans la catégorie des cosmétiques domestiques sur le Tiktok chinois, et la taille de l'entreprise a été multipliée par 7 au cours des deux dernières années.

JOY GROUP a mis en place une chaîne d'approvisionnement intégrée de bout en bout, allant de la R&D à la livraison, en passant par l'approvisionnement, la production et les stocks. En 2022, l'entreprise a entièrement acquis et intégré un fabricant de cosmétiques situé à Shanghai, doté d'une forte capacité d'innovation dans le domaine des cosmétiques, des soins de la peau et de la parfumerie. L'intégration du laboratoire de R&D interne, de l'usine, des opérations de commerce électronique, des magasins de détail et des centres de marketing permet à JOY GROUP de rester alerte et réactif face à l'évolution rapide du marché de la beauté en Chine.

JOY GROUP est soutenu par des investisseurs de premier plan, tant au niveau mondial que local. Parmi les investisseurs actuels figurent General Atlantic, Tencent et Shunwei Capital (cofondé par Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi).

Depuis 2020, JOY GROUP s'étend de manière proactive aux marchés étrangers. En 2022, JUDYDOLL a largement gagné en popularité auprès des consommateurs au Japon et en Malaisie, bénéficiant de sa présence émergente dans les canaux hors ligne locaux avec des offres de portefeuille à très bon rapport qualité-prix. JOOCYEE a franchi une étape importante : l'ouverture de son 600e magasin à l'étranger, son empreinte s'étendant au-delà de la région APAC (principalement le Japon et l'Australie) jusqu'au Canada.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2049029/image_1.jpg

SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.