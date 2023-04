JOY GROUP oznámila finanční výsledky za celý rok 2022

ŠANGHAJ, 8. dubna 2023 /PRNewswire/ – Společnost Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP"), přední čínská kosmetická společnost, provozující více značek, oznámila své finanční výsledky za rok 2022. Její roční tržby dosáhly 256,7 milionu USD (1,8 miliardy RMB) a odhadovaná hrubá hodnota zboží (GMV) pak 313,8 milionu USD (2,2 miliardy RMB), což představuje meziroční nárůst o přibližně 30 %. Společnosti se již několik let po sobě daří dosahovat významného růstu tržeb a udržitelné ziskovosti, pohybujících se ve dvouciferných hodnotách, díky čemuž nadále potvrzuje své vedoucí postavení mezi domácími společnostmi, působícími v Číně v oblasti kosmetiky.

Společnost JOY GROUP, která byla založena v roce 2017 a která sídlí v Šanghaji, se vyvinula v kosmetickou firmu s mnoha značkami, která se vyznačuje primárním zaměřením na digitální obchod a zkušenostmi v oblasti omnichannel obchodování. Skupina JOY Group se zaměřuje na přímý prodej zákazníkům a v současné době provozuje síť vlajkových prodejen na hlavních platformách elektronického obchodu a více než 25 offline butiků, zaměřených vždy na jednu konkrétní značku z jejího portfolia. Celkem bylo prostřednictvím DTC kanálů společnosti JOY GROUP obslouženo více než 60 milionů spotřebitelů. Společnost také spolupracuje s klíčovými maloobchodními partnery a provozuje po celé zemi více než 6 000 prodejních míst.

Patří jí také dvě ikonické kosmetické značky, JUDYDOLL a JOOCYEE, a v roce 2022 se jí podařilo prodat každou sekundu dva výrobky. Značka JUDYDOLL se zaměřuje na barevný, přátelský a zábavný životní styl a na portálu Douyin (TikTok Čína) se umístila na 2. místě žebříčku v oblasti prodeje domácí kosmetiky. Značka JOOCYEE je pak pro asijské spotřebitelky představitelem moderního, romantického a na míru přizpůsobeného stylu. Tato značka se nyní na čínském portálu Tiktok nachází na prvním místě žebříčku prodeje rtěnek na domácím trhu a na šestém místě žebříčku prodeje domácí kosmetiky a za poslední dva roky se její obrat zvýšil celkem sedmkrát.

Společnost JOY GROUP vybudovala integrovaný komplexní dodavatelský řetězec, který pokrývá veškeré relevantní oblasti od výzkumu a vývoje, nákupu, výroby či skladových zásob až po dodávky. V roce 2022 společnost dokončila kompletní akvizici a integraci šanghajského výrobce kosmetiky, který má silné inovační schopnosti v oblasti kosmetiky, péče o pleť a parfumerie. Integrace vlastní výzkumné a vývojové laboratoře, výrobního závodu, elektronického obchodu, maloobchodních prodejen a marketingových center umožňuje společnosti JOY GROUP zachovat si odpovídající flexibilitu a pohotově reagovat na změny rychle se vyvíjejícího trhu s kosmetikou v Číně.

Za společností JOY GROUP stojí přední investoři z globálního i místního prostředí. Mezi stávající investory patří společnosti General Atlantic, Tencent či Shunwei Capital (jejímž spoluzakladatelem je Lei Jun, zakladatel a generální ředitel společnosti Xiaomi).

Od roku 2020 skupina JOY GROUP aktivně expanduje také na zahraniční trhy. V roce 2022 výrazně narůstala obliba značky JUDYDOLL u spotřebitelů v Japonsku a Malajsii. Značka zde přitom těžila ze své narůstající přítomnosti v místních offline kanálech, jejichž prostřednictvím nabízela produkty s vysokým poměrem užitné hodnoty a ceny. Značce JOOCYEE se pak podařilo dosáhnout významného milníku: otevřela v zahraničí svou 600. prodejnu a rozšířila svou působnost také mimo oblast APAC (především v Japonsku a Austrálii), a to do Kanady.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2049029/image_1.jpg

SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.