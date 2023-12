J.S. Held breidt Digital Investigations & Discovery-praktijk uit in Europa en Pacifisch-Azië

Het Digital Investigations & Discovery-team van J.S. Held Global Investigations verwelkomt vier onderzoeksexperts onder leiding van Simon Placks.

JERICHO, N.Y., 6 december 2023 /PRNewswire/ -- Wereldwijd consultancybedrijf J.S. Held kondigt de uitbreiding aan van het Digital Investigations & Discovery team in Europa en Pacifisch-Azië met vier experts - Chantelle Jalland, Benjamin Guinard, Marybeth Kings en Mayank Sharma, die zich aansluiten bij Senior Managing Director Simon Placks.

Het Digital Investigations & Discovery (DI&D)-team van J.S. Held bewaart en onderzoekt gegevens, biedt forensische analyse, gehoste documentbeoordeling, gegevensanalyse en advies over informatiebeheer. De aanzienlijke professionele ervaring van ons team wordt ondersteund door toonaangevende technologie om klanten te helpen met het beheer van juridische, wettelijke en operationele risico's. In een reactie op de uitbreiding van het team voegt EMEA lead Simon Placks toe: "Het DI&D team van J.S. Held is uniek, omdat het de barrières tussen technische disciplines heeft geëlimineerd. Dit bevordert een multidisciplinaire, klantgerichte en op samenwerking gerichte aanpak, waardoor onze klanten kunnen profiteren van de sterke punten van onze wereldwijde expertise."

Chantelle Jalland , JD, BBus, BA, leider op het gebied van juridische technologie, voegt zich bij het team als Managing Director vanuit het kantoor van J.S. Held in Londen en brengt meer dan 15 jaar uitgebreide ervaring met zich mee op het gebied van grootschalige onderzoeken en het adviseren van klanten over geavanceerde analyses in geschillen en onderzoeken. Chantelle is ook internationaal actief in verschillende rechtsgebieden, waaronder onderzoeken van de Europese Commissie.

Benjamin Guinard , een expert op het gebied van data-analyse, programmering en eDiscovery, treedt toe tot het EMEA DI&D-team als Senior Director vanuit het kantoor in Londen. Door de kennis te combineren die hij heeft opgedaan tijdens diverse projecten bij de overheid, juridische en zakelijke klanten, gedijt hij goed in het ontwerpen en implementeren van maatwerkoplossingen om zijn klanten te helpen bij het oplossen van hun uitdagingen op het gebied van gestructureerde en ongestructureerde gegevens.

E-Discovery expert Marybeth Kings treedt in dienst als Senior Director binnen het EMEA DI&D-team en is gevestigd in ons kantoor in Londen. Zij brengt meer dan tien jaar ervaring mee in het assisteren van overheids-, juridische en zakelijke klanten bij hun eDiscovery-uitdagingen. Ze is goed in de beoordeling en het projectbeheer van ongestructureerde gegevens zoals e-mail, mobiele apparaten, IM en servergegevens. Ze helpt juridische teams om de hoeveelheid te beoordelen gegevens te beperken met behulp van traditionele en moderne methoden voor het elimineren van overbodige gegevens, e-mail threading en continu actief leren.

Senior Director Mayank Sharma is teamleider van het team voor eDiscovery en digitaal forensisch onderzoek vanuit het kantoor van J.S. Held in Mumbai. Met meer dan 16 jaar ervaring in het leiden en managen van teams op projecten die gerelateerd zijn aan juridische of regelgevende interventiegereedheid, informatiebestuur, compliance, Data Subject Access Requests, eDiscovery en het forensisch vastleggen van gegevens. Mayank sluit zich aan bij het team van J.S. Held. Mayank heeft gewerkt voor alle advocatenkantoren van Magic Circle en heeft uitgebreid technisch advies gegeven bij verschillende internationale opdrachten.

"Onze kracht zijn onze mensen", aldus Stephen O'Malley , Senior Managing Director en Global Leader van het DI&D team van J.S. Held. "Onze hooggekwalificeerde professionals hebben hun ervaring opgedaan tijdens langdurige carrières in de rechtshandhaving, het leger, de industrie, de academische wereld en de consultancy, waarbij de carrières gericht waren op informatie- en cyberbeveiliging, de levenscyclus van gegevens en de analyse/het beheer ervan, samen met de verschillende elementen van digitaal forensisch onderzoek en de reactie op incidenten."

Met meerdere leiderschaps-, operationele en tactische certificeringen van toonaangevende organisaties in de industrie, zoals SANS, ISC2, IAPP, CompTIA, ACFE, de EC-Council en meer, zijn J.S. Held DI&D-professionals erkende kennisleiders in de industrie, openbare sprekers en auteurs die op belangrijke evenementen en in toonaangevende publicaties zijn verschenen. Ze worden gekozen vanwege hun ervaringen, inzichten en vaardigheden om maatwerkoplossingen te ontwikkelen voor veelvoorkomende en complexe uitdagingen op het gebied van gegevens-, cyber-, data- en informatiebeveiliging.

Over J.S. J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

J.S. J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. J.S. Held is geen advocatenkantoren en geeft geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, een onderdeel van J.S. Held, lid FINRA/ SIPC of Ocean Tomo Investment Group, LLC, een onderdeel van J.S. Held, lid FINRA/ SIPC. Alle rechten voorbehouden.

CONTACT:

Kristi L. Stathis

Global Public Relations

J.S. J.S. Held

+1 786 833 4864

Kristi.Stathis@jsheld. com