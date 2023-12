J.S. Held élargit sa pratique en matière d'investigations numériques et de découvertes en Europe et dans la région Asie-Pacifique

L'équipe mondiale Investigations numériques & Discovery de J.S. Held accueille quatre experts en investigations sous la direction de Simon Placks.

JERICHO, New York, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held annonce l'expansion de son équipe Investigations numériques & Discovery en Europe et en Asie-Pacifique avec l'arrivée de quatre experts - Chantelle Jalland, Benjamin Guinard, Marybeth Kings et Mayank Sharma, qui rejoignent Simon Placks , directeur général principal.

L'équipe Investigations numériques & Discovery (DI&D) de J.S. Held préserve et étudie les données, en proposant des analyses judiciaires, des examens de documents hébergés, des analyses de données et des conseils en matière de gouvernance de l'information. L'expérience professionnelle significative de notre équipe s'appuie sur une technologie de pointe pour aider les clients à gérer les risques juridiques, réglementaires et opérationnels. Commentant l'expansion de l'équipe, Simon Placks, responsable EMEA, ajoute : « L'équipe DI&D de J.S. Held est unique, car elle a éliminé les barrières entre les disciplines techniques. Une démarche qui favorise une approche multidisciplinaire, axée sur le client et collaborative, permettant à nos clients de tirer parti des atouts de notre expertise mondiale. »

Chantelle Jalland , JD, BBus, BA, spécialiste des technologies juridiques, rejoint l'équipe en tant que directrice générale au bureau de Londres de J.S. Held. Elle apporte sa vaste expérience de plus de 15 ans dans la réalisation d'examens à grande échelle et dans le conseil aux clients en matière d'analyse avancée dans le cadre de litiges et d'enquêtes. Chantelle a également acquis une expérience internationale en travaillant dans diverses juridictions, notamment dans le cadre d'enquêtes de la Commission européenne.

Benjamin Guinard , expert spécialisé dans l'analyse de données, la programmation et l'eDiscovery, rejoint l'équipe DI&D de la région EMEA en tant que directeur principal basé au bureau de Londres. Combinant les connaissances qu'il a accumulées dans le cadre de divers projets aux côtés de clients gouvernementaux, juridiques et d'entreprises, il s'épanouit dans la conception et la mise en œuvre de solutions personnalisées pour aider ses clients à résoudre leurs problèmes liés aux données structurées et non structurées.

Marybeth Kings , experte e-Discovery, rejoint l'équipe DI&D de la région EMEA en tant que directrice principale. Elle est basée dans notre bureau de Londres et apporte plus d'une décennie d'expérience dans l'assistance aux clients gouvernementaux, juridiques et d'entreprises pour leurs questions eDiscovery. Elle connaît bien l'examen et la gestion de projets de données non structurées, telles que les e-mails, les messages sur mobile, les messages instantanés et les données de serveur. Elle aide les équipes juridiques à réduire la quantité de données à examiner en utilisant des méthodes traditionnelles et modernes de déduplication, de filtrage des courriels et d'apprentissage actif continu.

Mayank Sharma , est un responsable de l'équipe de conseil en investigations numériques judiciaires et eDiscovery basée au bureau de Mumbai de J.S. Held. Il a plus de 16 ans d'expérience dans la direction et la gestion d'équipes pour des projets liés à la préparation d'interventions légales ou réglementaires, à la gouvernance de l'information, à la conformité, aux demandes d'accès des personnes concernées, à l'eDiscovery et à la saisie de données judiciaires. Mayank rejoint J.S. Held après avoir travaillé avec tous les cabinets d'avocats du Magic Circle, fournissant des conseils techniques approfondis dans le cadre de plusieurs missions internationales.

« Notre force, c'est notre personnel », a déclaré Stephen O'Malley , directeur général principal et responsable mondial de l'équipe DI&D de J.S. Held. « Nos professionnels hautement qualifiés ont acquis leur expérience au cours de longues carrières dans les services de police, l'armée, l'industrie, le monde universitaire et les services de conseil, qui mettent l'accent sur la sécurité de l'information et la cybersécurité, le cycle de vie des données et leur analyse/gestion, ainsi que sur les divers éléments de la criminalistique numérique et la réaction aux incidents. »

Titulaires de nombreuses certifications en matière de leadership, d'opérations et de tactique délivrées par des organisations de premier plan telles que SANS, ISC2, IAPP, CompTIA, ACFE, EC-Council, etc., les professionnels DI&D de J.S. Held sont reconnus comme des leaders d'opinion du secteur, des orateurs et des auteurs qui ont été mis à l'honneur lors d'événements majeurs et dans des publications de premier plan. Ils sont recherchés pour leur expérience, leur perspicacité et leur capacité à développer des solutions personnalisées pour faire face aux problèmes courants et complexes liés à la sécurité des données, des cyberdonnées et de l'information.

