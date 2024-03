J.S. Held verwelkomt technisch expert Christopher Furlough en publiceert artikel over reverse-engineering en het testen van software en firmware

Christopher Furlough krijgt de leiding over de technische diensten voor software en firmware bij Ocean Tomo, onderdeel van J.S. Held.

JERICHO, N.Y., 20 maart 2024 /PRNewswire/ -- Internationaal adviesbureau J.S. Held, een bedrijf dat met trots 50 transformerende jaren viert, verwelkomt Christopher Furlough, technisch expert op het gebied van software en firmware, bij Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held. Hij sluit zich aan bij een specialistisch technisch team waarin technische uitmuntendheid, expertise op het gebied van patenten en zakelijk inzicht zijn samengebracht. Hij gaat samenwerken met interne groepen die zich bezighouden met intellectuele eigendomszaken van het bedrijf, externe adviseurs en financiële instellingen om zich in complexe systemen te verdiepen. "Christopher Furlough beschikt over meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van extractie en analyse van embedded firmware, analyse van softwarecode, codering/verwerking van extractie en analyse van firmware, analyse van systeem- en toepassingssoftware, en enterprise data flow analyse in diverse programmeertalen. Hiervoor is veel belangstelling bij de toonaangevende technologiebedrijven in onze wereldwijde klantenkring," aldus Chris Wichser, Senior Managing Director die toezicht houdt op de specialistische technische service-experts van het bedrijf, tijdens een gesprek op de IPBC Europe 2024 in München.

De ervaring van Christopher Furlough op het gebied van softwaretoepassingen, met inbegrip van processorbeveiliging, besturingssystemen, netwerken, gebruikersinterfaces en apparaatstuurprogramma's voor een breed scala aan producten en software, heeft geresulteerd in een diep technisch inzicht. Chris Wichser vervolgt: "Zijn vermogen om apparaten en systemen te begrijpen en te analyseren vraagt om een benadering op systeemniveau, waarbij hardware-analyse (waaronder circuitanalyse of procesanalyse) een aanvulling vormt op een analyse op systeemniveau, waaronder functionele testen, firmware-analyse en software-analyse." Chris Wichser voegt daaraan toe: "Christopher begrijpt hoe hardware en firmware/software samenwerken om de gewenste functies of taken uit te voeren, wat een belangrijke factor is om de waarde van het intellectuele eigendom in de systemen te kunnen ontsluiten."

"Het identificeren van Evidence of Use (EoU) in gepatenteerde technologieën kan complex en soms kostbaar zijn," aldus Christopher Furlough. "Dit geldt met name wanneer we rekening houden met de diep ingebedde aard van gepatenteerde functionaliteit in producten en methodologieën. Informatie over deze functionaliteit is vaak lastig te verkrijgen en vereist gespecialiseerde technieken en tools," vervolgt hij. In zijn artikel Software and Firmware Analysis, Reverse Engineering & Testing for Establishing Evidence of Use or Non-Use, software/firmware development and reverse engineering verkent expert Christopher Furlough drie primaire benaderingen die vaak worden gebruikt bij de zoektocht naar EoU:

Analyse van openbaar beschikbare informatie

Testen van apparaten, systemen en toepassingen

Reverse-engineering

Het artikel kan hier worden gedownload: https://oceantomo.com/download-software-firmware-white-paper/.

De weg naar het blootleggen van EoU's bij gepatenteerde technologieën begint met het verzamelen van de vereiste expertise, onder andere op het gebied van intellectuele eigendom, testen en/of RE, alsmede technische expertise met betrekking tot de technologie in kwestie. Deze veelzijdige aanpak vergt een combinatie van analyse van openbaar beschikbare gegevens, rigoureuze testen en geavanceerde technieken voor reverse-engineering, met als resultaat een dieper inzicht in de gepatenteerde functionaliteit en de implementatie ervan in producten en methodologieën.

Door middel van de IEEE en IEEE-CS zet Christopher zich in voor de opleiding van de volgende generatie technische experts op het gebied van software en firmware om een beter inzicht te verkrijgen in de wijze waarop hardware en firmware/software samenwerken om de gewenste functies of taken uit te voeren, wat een belangrijke voorwaarde is voor het ontsluiten van de waarde van intellectuele eigendom op het gebied van systemen (met inbegrip van embedded systemen). Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, lees ons verhaal, en vier deze belangrijke mijlpaal, onze 50 & Forward, samen met ons op jsheld.com.

