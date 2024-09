JU88000 : livraison et assemblage réussis en France

BELLIGNAT, France, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, la Jupiter 88000 de Haïti, à deux plateaux, une presse à injecter massive, a été officiellement livrée à la France. Après la cérémonie de remise qui s'est tenue en octobre 2023 à Ningbo, en Chine, la machine est arrivée avec succès en France en août 2024. Suite à des mois de planification minutieuse et de logistique internationale, elle a été installée et mise en service sans difficulté dans l'usine Belli.

Official Delivery of the Haitian JU8800T Ultra-Large Injection Molding Machine in France

La JU88000 de Haïti est le résultat du savoir-faire et du travail acharné d'ingénieurs haïtiens à chaque étape du développement, de la conception à la production. Avec une force de fermeture impressionnante de 88 000 kN et une capacité d'injection de 134 000 centimètres cubes, elle établit un nouveau record dans l'industrie des presses à injecter et marque une avancée significative dans la technologie de l'injection dans la fabrication de machines à grande échelle.

Cette opération de transport titanesque comprenait 17 camions pour livrer la machine et les pièces périphériques, pour un poids total de 800 tonnes. C'est également la première fois qu'une machine d'une telle envergure est expédiée de Chine vers un pays européen industrialisé, ce qui renforce considérablement la compétitivité de la Chine sur les marchés haut de gamme et marque une nouvelle étape pour l'industrie manufacturière haïtienne à l'échelle mondiale.

L'équipe haïtienne a relevé le défi du transport d'équipement sur de longues distances, et avec un poids élevé, à travers différents pays. Elle a déployé des efforts considérables pour assurer l'arrivée en toute sécurité et sans heurts de ce « géant ». Le transport a nécessité un plan de fret maritime sur mesure ainsi qu'une planification et une exécution minutieuses de chaque détail du transport transfrontalier.

Dès son arrivée en France, l'équipe technique d'Haïti provenant d'Allemagne, de Serbie, de Chine et de SAS Haïti France a immédiatement commencé les travaux intensifs d'assemblage et de mise en service. Du démontage à l'assemblage et à l'installation, chaque étape a été réalisée avec le plus grand soin et la plus grande précision.

Grâce au travail continu de neuf ingénieurs pendant cinq semaines, la JU88000 haïtienne a été installée avec succès et est désormais opérationnelle dans l'usine Belli de Nurieux (Ain, en FRANCE), augmentant ainsi sa capacité de production d'emballages, d'articles ménagers et de jardinage et environnementaux de la maison. Tout au long du processus, l'équipe haïtienne a assuré un contact suivi et une étroite collaboration avec le client français pour partager ce moment important de la livraison.

L'installation et la livraison réussies de la presse à injecter haïtienne JU88000 en France représentent non seulement une avancée majeure pour Haïti dans l'industrie des presses à infecter, mais fournissent également une expérience technique précieuse pour le secteur mondial de la transformation des matières plastiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494338/20240727_WA0000.jpg