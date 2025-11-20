Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

News provided by

Haitian International Holdings Ltd.

Nov 20, 2025

RUMA, Srbsko, 21. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Haitian učinila další krok ve vývoji svého nového výrobního závodu v srbské Rumě a uspořádala interní akci den otevřených dveří pro zaměstnance a blízké partnery. Tento závod je klíčovou součástí evropské strategie společnosti Haitian, protože zajišťuje místní výrobu strojů, optimalizovanou logistiku, výzkum a vývoj a dlouhodobý růstový potenciál. V souladu s heslem společnosti Haitian Vytvářet a rozšiřovat výhodu pro zákazníky má závod vše, co je potřeba k uspokojení různých požadavků trhu, a navíc disponuje pozemky pro další rozšíření.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia,
Haitian Serbia Team

Výroba se letos zaměří na vstřikovací lisy, zejména na dvě osvědčené řady strojů: řadu Mars (servohydraulické kolenové vstřikovací lisy) a řadu Jupiter (servohydraulické dvoustěnné vstřikovací lisy). Dosud bylo vyrobeno více než 50 strojů a první jednotky již byly dodány.

Kromě výroby strojů bude Haitian Serbia sloužit jako centrální uzel pro dodávky náhradních dílů na evropský trh. Díky skladům v Srbsku a Německu (evropské centrále) a dalším decentralizovaným skladovacím místům po celém kontinentu zajistí Haitian rychlou dostupnost klíčových komponentů a minimalizuje prostoje u zákazníků.

Aby společnost Haitian Serbia mohla uspokojit specifické požadavky evropského průmyslu zpracování plastů, rozšiřuje své kapacity v oblasti špičkových strojů a integrovaných systémových řešení. To zahrnuje nábor inženýrů specializujících se na konstrukci mechanických, hydraulických a elektrických komponentů pro vstřikovací lisy. S evropským týmem výzkumu a vývoje zaměřeným na vysoce výkonné a specifické aplikace pro daný trh bude společnost Haitian vyrábět stroje a řešení na klíč v souladu s regionálními požadavky – od optimalizovaných konfigurací strojů až po plně integrované výrobní buňky.

Investice do výrobního závodu v Srbsku posiluje závazek společnosti Haitian být dlouhodobým partnerem evropského plastikářského a zpracovatelského průmyslu a zahrnuje tři hlavní pilíře globální strategie společnosti Haitian: regionální centrálu, lokalizovanou výrobu a několik aplikačních center po celé Evropě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg

Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

Компания Haitian сделала следующий шаг в развитии своего нового производственного предприятия в Руме, Сербия, проведя для сотрудников и близких...
Apertura parcial de la planta de producción de Haitian en Europa

Apertura parcial de la planta de producción de Haitian en Europa

Haitian ha dado un paso más en el desarrollo de su nueva planta de producción en Ruma, Serbia, con una jornada de puertas abiertas para empleados y...
