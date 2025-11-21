Haitian'ın Avrupa'daki Üretim Tesisinin Ön Açılışı

RUMA, Sırbistan, 21 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Haitian, Ruma, Sırbistan'daki yeni üretim tesisinin geliştirilmesinde bir sonraki adımı atarak çalışanlar ve yakın iş ortakları için bir Open House etkinliği düzenledi. Haitian'ın Avrupa stratejisinin önemli bir parçası olan bu tesis, yerel makine üretimi, optimize edilmiş lojistik, Ar-Ge ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sağlıyor. Haitian'ın müşterileri için Avantaj Yaratma ve Avantajı Genişletme felsefesi doğrultusunda tesis, çeşitli pazar taleplerini karşılamak için her şeye sahip ve daha fazla genişleme için ek arazi mevcut.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia, Haitian Serbia Team

Bu yılki üretim, kendini kanıtlamış iki makine serisi etrafında enjeksiyon kalıplama makinelerine odaklanacak: Mars serisi (servo-hidrolik geçişli IMM) ve Jüpiter serisi (servo-hidrolik iki plakalı IMM). Bugüne kadar 50'den fazla makine üretildi ve ilk üniteler çoktan teslim edildi.

Makine üretiminin yanı sıra, Haiti Sırbistan'ı Avrupa pazarına yedek parça tedariki için genel bir merkez olarak hizmet verecek. Haitian, Sırbistan ve Almanya'daki (Avrupa merkezi) yerinde depoların yanı sıra kıta genelindeki ek merkezi olmayan depolama noktalarıyla, temel bileşenlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayacak ve müşterilerin arıza sürelerini en aza indirecek.

Haitian Serbia, Avrupa'nın plastik işleme endüstrisinin özel taleplerini karşılamak için üst düzey makine ve entegre sistem çözümleri kapasitesini genişletiyor. Bu, enjeksiyon kalıplama makineleri için mekanik, hidrolik ve elektrikli bileşenlerin tasarımında uzmanlaşmış mühendislerin işe alınmasını içerir. Haitian, yüksek performanslı ve pazara özel uygulamalara odaklanan Avrupalı bir Ar-Ge ekibiyle optimize edilmiş makine konfigürasyonlarından tam entegre üretim hücrelerine kadar bölgesel gereksinimler doğrultusunda makine ve anahtar teslim çözümler üretecek.

Sırbistan'daki üretim tesisine yapılan yatırım, Haitian'ın Avrupa'nın plastik ve imalat endüstrileri için uzun vadeli bir ortak olma taahhüdünü pekiştirmekte ve Haitian'ın küresel stratejisinin üç ana sütununu bir araya getirmektedir: Bölgesel Genel Merkez, yerelleştirilmiş üretim ve Avrupa çapında çeşitli Uygulama Merkezleri.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg