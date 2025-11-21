Haitian'ın Avrupa'daki Üretim Tesisinin Ön Açılışı

News provided by

Haitian International Holdings Ltd.

Nov 21, 2025, 07:39 ET

RUMA, Sırbistan, 21 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Haitian, Ruma, Sırbistan'daki yeni üretim tesisinin geliştirilmesinde bir sonraki adımı atarak çalışanlar ve yakın iş ortakları için bir Open House etkinliği düzenledi. Haitian'ın Avrupa stratejisinin önemli bir parçası olan bu tesis, yerel makine üretimi, optimize edilmiş lojistik, Ar-Ge ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sağlıyor. Haitian'ın müşterileri için Avantaj Yaratma ve Avantajı Genişletme felsefesi doğrultusunda tesis, çeşitli pazar taleplerini karşılamak için her şeye sahip ve daha fazla genişleme için ek arazi mevcut.

Continue Reading
Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia,
Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia,
Haitian Serbia Team
Haitian Serbia Team

Bu yılki üretim, kendini kanıtlamış iki makine serisi etrafında enjeksiyon kalıplama makinelerine odaklanacak: Mars serisi (servo-hidrolik geçişli IMM) ve Jüpiter serisi (servo-hidrolik iki plakalı IMM). Bugüne kadar 50'den fazla makine üretildi ve ilk üniteler çoktan teslim edildi.

Makine üretiminin yanı sıra, Haiti Sırbistan'ı Avrupa pazarına yedek parça tedariki için genel bir merkez olarak hizmet verecek. Haitian, Sırbistan ve Almanya'daki (Avrupa merkezi) yerinde depoların yanı sıra kıta genelindeki ek merkezi olmayan depolama noktalarıyla, temel bileşenlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayacak ve müşterilerin arıza sürelerini en aza indirecek.

Haitian Serbia, Avrupa'nın plastik işleme endüstrisinin özel taleplerini karşılamak için üst düzey makine ve entegre sistem çözümleri kapasitesini genişletiyor. Bu, enjeksiyon kalıplama makineleri için mekanik, hidrolik ve elektrikli bileşenlerin tasarımında uzmanlaşmış mühendislerin işe alınmasını içerir. Haitian, yüksek performanslı ve pazara özel uygulamalara odaklanan Avrupalı bir Ar-Ge ekibiyle optimize edilmiş makine konfigürasyonlarından tam entegre üretim hücrelerine kadar bölgesel gereksinimler doğrultusunda makine ve anahtar teslim çözümler üretecek.

Sırbistan'daki üretim tesisine yapılan yatırım, Haitian'ın Avrupa'nın plastik ve imalat endüstrileri için uzun vadeli bir ortak olma taahhüdünü pekiştirmekte ve Haitian'ın küresel stratejisinin üç ana sütununu bir araya getirmektedir: Bölgesel Genel Merkez, yerelleştirilmiş üretim ve Avrupa çapında çeşitli Uygulama Merkezleri.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg
Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

Společnost Haitian učinila další krok ve vývoji svého nového výrobního závodu v srbské Rumě a uspořádala interní akci den otevřených dveří pro...
Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

Мягкое открытие производственного предприятия компании Haitian в Европе

Компания Haitian сделала следующий шаг в развитии своего нового производственного предприятия в Руме, Сербия, проведя для сотрудников и близких...
More Releases From This Source

Explore

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

Machinery

Machinery

Corporate Expansion

Corporate Expansion

News Releases in Similar Topics