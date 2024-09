JU88000: Erfolgreiche Lieferung und Montage in Frankreich

BELLIGNAT, Frankreich, 3. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Vor kurzem wurde die Haitian Jupiter 88000, eine Spritzgießmaschine der Superlative, offiziell nach Frankreich geliefert. Nach der Übergabezeremonie im Oktober 2023 in Ningbo, China, traf die Maschine nach Monaten sorgfältiger Planung und internationaler Logistik im August 2024 erfolgreich in Frankreich ein und wurde im Belli-Werk reibungslos installiert und in Betrieb genommen.

Die Haitian JU88000 ist das Ergebnis des Know-hows und der harten Arbeit der Ingenieure von Haitian in jeder Phase der Entwicklung, vom Entwurf bis zur Produktion. Mit ihrer beeindruckenden Schließkraft von 88.000 kN und einer Einspritzleistung von 134.000 Kubikzentimetern stellt sie einen neuen Rekord in der Spritzgießmaschinenbranche auf und markiert einen bedeutenden Durchbruch in der Einspritztechnik im Großmaschinenbau.

Die gewaltige Transportaktion umfasste 17 Lastwagen, die die Maschinen- und Peripherieteile mit einem Gesamtgewicht von 800 Tonnen anlieferten. Es ist auch das erste Mal, dass eine solche Großmaschine aus China in ein europäisches Industrieland geliefert wird, was Chinas Wettbewerbsfähigkeit auf den High-End-Märkten erheblich steigert und einen neuen Meilenstein für die Fertigung von Haitian auf globaler Ebene darstellt.

Das Team von Haitian stellte sich den Herausforderungen des Transports von Ausrüstung über lange Strecken und mit hohem Gewicht durch verschiedene Länder und unternahm enorme Anstrengungen, um die sichere und reibungslose Ankunft dieses „Riesen" zu gewährleisten. Der Transport erforderte einen maßgeschneiderten Seefrachtplan und eine sorgfältige Planung und Durchführung jedes Details des grenzüberschreitenden Transports.

Nach der Ankunft in Frankreich begann das technische Team von Haitian aus Deutschland, Serbien, China und SAS Haitian France sofort mit den intensiven Montage- und Inbetriebnahmearbeiten. Von der Demontage über die Montage bis hin zum Einbau wurde jeder Schritt mit äußerster Sorgfalt und Präzision ausgeführt.

Mit 9 Ingenieuren, die 5 Wochen lang ununterbrochen gearbeitet haben, wurde die Haitian JU88000 erfolgreich installiert und ist nun im Belli-Werk in Nurieux (01 FRANKREICH) betriebsbereit, wodurch die Kapazität zur Herstellung von Verpackungen, Haushaltswaren und Garten-/Haushaltsartikeln erhöht wurde. Während des gesamten Prozesses stand das Team von Haitian in engem Kontakt mit dem französischen Kunden und arbeitete eng mit ihm zusammen, um diesen wichtigen Moment der Auslieferung zu teilen.

Die erfolgreiche Installation und Lieferung der Haitian JU88000-Spritzgießmaschine nach Frankreich stellt nicht nur einen bedeutenden Durchbruch für Haitian in der Spritzgießmaschinenindustrie dar, sondern liefert auch wertvolle technische Erfahrungen für den globalen Kunststoffverarbeitungssektor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494338/20240727_WA0000.jpg