Jungbunzlauer conclut l'acquisition d'une usine dans l'Illinois pour lancer des activités de production aux États-Unis

- L'investissement stratégique permet d'améliorer le service aux clients nord-américains et de répondre à la demande croissante du marché pour des ingrédients de haute qualité -

BASEL, Suisse, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, un leader mondial des ingrédients de haute qualité provenant de sources naturelles, a annoncé aujourd'hui la clôture de son acquisition du site de production de Thomson, Illinois, auprès d'International Flavors & Fragrances, Inc. (IFF).

Cette étape marque le premier site de production de Jungbunzlauer aux États-Unis, ce qui renforce sa capacité à servir les clients nord-américains avec une plus grande proximité et une plus grande réactivité.

Le site de Thomson sera aménagé pour soutenir le portefeuille d'ingrédients d'origine naturelle de Jungbunzlauer. Les préparatifs, l'installation des équipements et les activités de mise en conformité avec les réglementations commenceront immédiatement.

L'entreprise, bien connue pour son acide citrique de haute qualité, développe et fabrique un large portefeuille de produits comprenant des sels minéraux, des texturants et des acidifiants. Avec la récente expansion de son usine de biogums au Canada, cette acquisition permet à Jungbunzlauer de répondre à la demande croissante et de fournir des solutions de haute qualité dans toute l'Amérique du Nord.

« Cette acquisition est une étape importante dans le parcours de croissance de Jungbunzlauer. Nous sommes fiers d'établir notre premier site de production américain à Thomson, dans l'Illinois, et nous nous réjouissons de pouvoir fournir des solutions durables et fiables à nos clients. Nous prévoyons d'investir dans la fabrication de pointe et d'apporter une valeur ajoutée à long terme à la région, à nos clients et à nos partenaires », a déclaré Bruno Tremblay, président-directeur général de Jungbunzlauer.

Jungbunzlauer s'engage à être un partenaire actif de la communauté de Thomson. En localisant la production, l'entreprise vise à créer des emplois, à soutenir les fournisseurs locaux et à contribuer à la croissance économique régionale. Son approche met l'accent sur l'efficacité des opérations et l'approvisionnement responsable, reflétant un dévouement aux besoins des clients et au soutien de la communauté.

« La réputation de Jungbunzlauer en matière de fabrication responsable et de qualité en fait un partenaire idéal pour la communauté des entreprises de l'Illinois. Nous sommes fiers de les accueillir à Thomson et nous nous réjouissons de soutenir leur croissance, qui apportera de nouvelles opportunités de haute qualité à notre main-d'œuvre, à nos fournisseurs et à la région », a déclaré David Schmit, directeur régional du développement économique du nord-ouest de l'Illinois.

La cession d'actifs n'inclut pas les activités commerciales, les lignes de produits ou les employés de l'IFF.

« Nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour, notamment sur les plans opérationnels, les embauches futures et les initiatives d'engagement communautaire, alors que nous préparons l'installation pour la production », a conclu M. Tremblay.

À propos de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer est un producteur de premier plan d'ingrédients durables et de haute qualité provenant de sources naturelles, au service des industries de l'alimentation et des boissons, de la nutrition, de la santé, des soins à domicile et des soins personnels, entre autres. Leader dans le développement d'ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent la vie quotidienne, nous sommes un partenaire de confiance offrant un portefeuille diversifié de texturants, d'acidifiants, d'édulcorants, de minéraux et de solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Basé à Bâle, en Suisse, avec des installations de pointe comprenant des opérations de fermentation à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, nous sommes fiers de servir plus de 130 pays dans le monde entier. Fondée il y a plus de 150 ans, Jungbunzlauer est devenue une entreprise de 1,3 milliard de francs suisses, dirigée par près de 1 400 collègues dévoués à un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.jungbunzlauer.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2729543/5603357/Jungbunzlauer_Logo.jpg