Jungbunzlauer schließt den Erwerb eines Werks in Illinois ab, um die Produktion in den USA aufzunehmen

- Strategische Investition verbessert den Service für nordamerikanische Kunden und unterstützt die steigende Marktnachfrage nach hochwertigen Ingredienzen -

BASEL, Schweiz, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Produktionsstätte in Thomson, Illinois, von International Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) bekannt.

Dieser Meilenstein markiert die erste Produktionsstätte von Jungbunzlauer in den USA und verbessert die Fähigkeit, nordamerikanische Kunden mit größerer Nähe und Reaktionsfähigkeit zu bedienen.

Der Standort Thomson wird für die Unterstützung des Jungbunzlauer-Portfolios an natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen ausgebaut, wobei die Vorbereitungen, die Installation der Ausrüstung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sofort beginnen.

Das Unternehmen, das für seine hochwertige Zitronensäure bekannt ist, entwickelt und produziert eine breite Produktpalette, die Mineralsalze, Texturierungsmittel und Säuerungsmittel umfasst. Zusammen mit der kürzlich erfolgten Erweiterung der Biogummi-Anlage in Kanada ist Jungbunzlauer mit dieser Übernahme in der Lage, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und qualitativ hochwertige Lösungen in ganz Nordamerika anzubieten.

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Wachstums von Jungbunzlauer. Wir sind stolz darauf, unsere erste Produktionsstätte in den USA in Thomson, Illinois, zu errichten, und freuen uns darauf, unseren Kunden nachhaltige, zuverlässige Lösungen zu bieten. Wir wollen in eine fortschrittliche Fertigung investieren und einen langfristigen Mehrwert für die Region, unsere Kunden und Stakeholder schaffen", sagte Bruno Tremblay, Vorstandsvorsitzender von Jungbunzlauer.

Jungbunzlauer hat sich verpflichtet, ein aktiver Partner in der Gemeinde Thomson zu sein. Durch die Lokalisierung der Produktion will das Unternehmen Arbeitsplätze schaffen, lokale Zulieferer unterstützen und zum regionalen Wirtschaftswachstum beitragen. Der Schwerpunkt liegt auf effizienten Abläufen und verantwortungsvoller Beschaffung, wobei die Bedürfnisse der Kunden und die Unterstützung der Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

„Der Ruf von Jungbunzlauer als verantwortungsbewusster und qualitativ hochwertiger Hersteller macht das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für die Geschäftswelt in Illinois. Wir sind stolz darauf, sie in Thomson willkommen zu heißen und freuen uns darauf, ihr Wachstum zu unterstützen, das neue, hochwertige Möglichkeiten für unsere Arbeitskräfte, Zulieferer und die Region mit sich bringen wird", sagte David Schmit, Regionaldirektor für die Wirtschaftsentwicklung von Northwest Illinois.

Der Asset Deal umfasst weder das Handelsgeschäft noch die Produktlinien oder die Mitarbeiter von IFF.

„Wir freuen uns darauf, weitere Informationen zu geben, einschließlich Betriebsplänen, zukünftigen Einstellungen und Initiativen zur Einbindung der Gemeinde, während wir die Anlage für die Produktion vorbereiten", schloss Herr Tremblay.

Über Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalt und Körperpflege. Wir sind führend in der Entwicklung von natürlich besseren Inhaltsstoffen, die das tägliche Leben verbessern, und sind ein zuverlässiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralien und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Mit unserem Hauptsitz in Basel, Schweiz, und hochmodernen Einrichtungen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, beliefern wir mehr als 130 Länder weltweit. Vor mehr als 150 Jahren gegründet, hat sich Jungbunzlauer zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. CHF entwickelt, das von fast 1.400 engagierten Mitarbeitern getragen wird, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jungbunzlauer.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2729543/5603357/Jungbunzlauer_Logo.jpg