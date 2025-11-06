Jungbunzlauer finaliza la adquisición de la planta de Illinois para iniciar operaciones en EE.UU

Jungbunzlauer finaliza la adquisición de la planta de Illinois para iniciar operaciones de fabricación en EE.UU

- Esta inversión estratégica mejora el servicio a los clientes norteamericanos y respalda la creciente demanda del mercado de ingredientes de alta calidad -

BASILEA, Suiza, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, un líder mundial en ingredientes de alta calidad de fuentes naturales, anunció hoy el cierre exitoso de la adquisición de la planta de producción en Thomson, Illinois, a International Flavors & Fragrances, Inc. (IFF).

Este hito marca la primera planta de fabricación de Jungbunzlauer en Estados Unidos, lo que mejora su capacidad para atender a los clientes norteamericanos con mayor proximidad y agilidad.

La planta de Thomson se acondicionará para respaldar la cartera de ingredientes de origen natural de Jungbunzlauer, y las actividades de preparación, instalación de equipos y cumplimiento normativo comenzarán de inmediato.

La empresa, reconocida por su ácido cítrico de alta calidad, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos, que incluye sales minerales, texturizantes y acidulantes. Junto con la reciente ampliación de su planta de biogominolas en Canadá, esta adquisición posiciona a Jungbunzlauer para satisfacer la creciente demanda y ofrecer soluciones de alta calidad en toda Norteamérica.

"Esta adquisición representa un paso significativo en la trayectoria de crecimiento de Jungbunzlauer. Nos enorgullece establecer nuestra primera planta de fabricación en Estados Unidos en Thomson, Illinois, y esperamos ofrecer soluciones sostenibles y confiables a nuestros clientes. Planeamos invertir en fabricación avanzada y generar valor a largo plazo para la región, nuestros clientes y demás partes interesadas", declaró Bruno Tremblay, consejero delegado de Jungbunzlauer.

Jungbunzlauer está comprometida a ser un socio activo en la comunidad de Thomson. Al localizar la producción, la empresa busca crear empleos, apoyar a los proveedores locales y contribuir al crecimiento económico regional. Su enfoque prioriza las operaciones eficientes y el abastecimiento responsable, lo que refleja su dedicación a las necesidades de los clientes y al apoyo a la comunidad.

"La reputación de Jungbunzlauer por su fabricación responsable y de calidad la convierte en una incorporación ideal para la comunidad empresarial de Illinois. Nos enorgullece darles la bienvenida a Thomson y esperamos apoyar su crecimiento, que brindará nuevas oportunidades de alta calidad para nuestra fuerza laboral, proveedores y la región", afirmó David Schmit, director regional de Desarrollo Económico del Noroeste de Illinois.

La transacción de activos no incluye ninguna actividad comercial, líneas de productos ni empleados de IFF.

"Esperamos poder brindarles más información, incluyendo planes operativos, futuras contrataciones e iniciativas de participación comunitaria, a medida que preparemos la planta para la producción", concluyó Tremblay.

Acerca de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer es un productor líder de ingredientes sostenibles de alta calidad, procedentes de fuentes naturales, que abastece a industrias como alimentaria, bebidas, nutricional, salud, hogar y cuidado personal, entre otras. A la vanguardia en el desarrollo de ingredientes naturalmente mejores que mejoran la vida cotidiana, somos un socio de confianza que ofrece una amplia gama de texturizantes, acidulantes, edulcorantes, minerales y soluciones a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Con sede en Basilea, Suiza, y con instalaciones de última generación, que incluyen operaciones de fermentación a gran escala en Europa y Norteamérica, nos enorgullece prestar servicio en más de 130 países de todo el mundo. Fundada hace más de 150 años, Jungbunzlauer se ha convertido en una empresa con una facturación de 1.300 millones de francos suizos, impulsada por casi 1.400 profesionales comprometidos con un futuro más saludable y sostenible. Más información en www.jungbunzlauer.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2729543/5603357/Jungbunzlauer_Logo.jpg