JZXN menuje Dr. Douga Buergera za prevádzkového riaditeľa so zameraním na rozvoj stratégie v oblasti digitálnej meny
Sep 24, 2025, 07:59 ET
HANGZHOU, Čína, 24. september 2025 /PRNewswire/ – JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; „spoločnosť") oznámila s okamžitou platnosťou menovanie Dr. Douga Buergera za prevádzkového riaditeľa (COO).
Dr. Buerger má za sebou viac ako 30 rokov skúseností s vedením v oblasti blockchainu, umelej inteligencie a ekosystémov digitálnych mien. Poskytoval poradenstvo mnohým technologickým spoločnostiam v oblasti blockchainovej architektúry, tokenomických stratégií a integrácie decentralizovaných financií (DeFi). Má rozsiahle odborné znalosti v oblasti správy digitálnych aktív a kvantitatívneho modelovania rizík.
Ako prevádzkový riaditeľ bude Dr. Buerger viesť stratégiu spoločnosti JZXN v oblasti digitálnej meny, ktorej kľúčové priority zahŕňajú:
Integrácia Bitcoinu (BTC), Etherea (ETH) a ďalších hlavných kryptomien do súvahy spoločnosti;
Zavedenie komplexného rámca finančného riadenia s kontrolami rizík a optimalizáciou výnosov;
Preskúmanie účasti na protokoloch DeFi a príležitostiach stakovania s cieľom zvýšiť hodnotu pre akcionárov.
Pán Tao Li, generálny riaditeľ spoločnosti JZXN, uviedol: „Príchod Dr. Buergera prináša pre našu transformáciu digitálnych aktív kombináciu vedeckej precíznosti a inovatívneho myslenia. Veríme, že pod jeho vedením dokáže JZXN vybudovať odolnejší systém digitálnych aktív orientovaný na výnosy."
Dr. Buerger poznamenal: „Digitálne aktíva sa nachádzajú v kritickej fáze inštitucionálneho prijatia. JZXN má príležitosť stať sa kľúčovým hráčom v podnikovej bitcoinovej stratégii. Teším sa na spoluprácu s tímom, aby sme spoločnosť dostali do pozície lídra v ďalšej fáze vývoja podnikových financií."
O spoločnosti JZXN
JZXN je popredným poskytovateľom inteligentnej nabíjacej infraštruktúry pre vozidlá poháňané novou energiou v regionálnych čínskych mestách. Špecializuje sa na vysokovýkonné rýchlonabíjacie stanice s jednosmerným prúdom (80 kW – 160 kW) a integrované systémy skladovania energie. Do roku 2026 plánuje spoločnosť rozšíriť svoju inteligentnú nabíjaciu sieť, čím prispeje k uhlíkovej neutralite a rozvoju udržateľnej dopravy. Viac informácií nájdete na stránke jzxn.com.
Kontakt
E-mail pre médiá: [email protected]
