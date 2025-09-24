JZXN mianuje dr. Douga Buergera na stanowisko dyrektora operacyjnego w celu rozwoju strategii finansowej w zakresie walut cyfrowych

HANGZHOU (Chiny), 24 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; dalej „Spółka") ogłosiła mianowanie dr. Douga Buergera na stanowisko dyrektora operacyjnego ze skutkiem natychmiastowym.

Dr Buerger wnosi ponad 30 lat doświadczenia w zakresie przywództwa w ekosystemach związanych z blockchainem, sztuczną inteligencją i walutami cyfrowymi. Doradzał wielu firmom technologicznym w zakresie architektury blockchain, strategii tokenomics oraz integracji finansów zdecentralizowanych (DeFi). Posiada także rozległą wiedzę z obszaru zarządzania aktywami cyfrowymi oraz ilościowego modelowania ryzyka.

Jako dyrektor operacyjny dr Buerger będzie kierował strategią zarządzania finansami JZXN w zakresie walut cyfrowych, a do jego kluczowych priorytetów należeć będą:

Integracja Bitcoina (BTC), Ethereum (ETH) i innych głównych kryptowalut w bilansie spółki;

Ustanowienie kompleksowych ram zarządzania finansami z kontrolą ryzyka i optymalizacją zysków;

Eksploracja udziału w protokołach DeFi oraz możliwości stakingu w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Tao Li, dyrektor generalny JZXN, oświadczył: „Pojawienie się dr. Buergera wnosi połączenie naukowej rzetelności i innowacyjnego myślenia do naszego procesu transformacji w zakresie aktywów cyfrowych. Wierzymy, że jego przywództwo pomoże JZXN zbudować bardziej odporny i nastawiony na zwrot z inwestycji system aktywów cyfrowych".

Dr Buerger skomentował: „Aktywa cyfrowe znajdują się w kluczowym momencie instytucjonalnego wdrożenia. JZXN ma szansę stać się istotnym graczem korporacyjnej strategii dotyczącej Bitcoina. Cieszę się na współpracę z zespołem, aby pozycjonować Spółkę jako lidera kolejnej fazy ewolucji finansów korporacyjnych".

JZXN

JZXN jest czołowym dostawcą inteligentnej infrastruktury ładowania dla pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii w chińskich miastach niższego poziomu specjalizującym się w wysokowydajnych stacjach szybkiego ładowania prądem stałym (80 kW-160 kW) oraz zintegrowanych systemach magazynowania energii. Spółka planuje rozszerzyć swoją inteligentną sieć ładowania do 2026 roku, przyczyniając się do osiągnięcia neutralności węglowej i rozwoju zrównoważonego transportu. Więcej informacji można znaleźć na stronie jzxn.com.

Kontakt:

Kontakt dla mediów: e-mail: [email protected]