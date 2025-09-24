JZXN nomme Doug Buerger au poste de directeur des opérations afin de faire progresser la stratégie de trésorerie en monnaie numérique

HANGZHOU, Chine, 24 septembre 2025 /PRNewswire/ -- JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN ; la "Société") a annoncé la nomination de Doug Buerger au poste de directeur des opérations, avec effet immédiat.

M. Buerger apporte plus de 30 années d'expérience en matière de leadership dans les écosystèmes de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des monnaies numériques. Il a conseillé de nombreuses entreprises technologiques sur l'architecture blockchain, les stratégies de tokénomique et l'intégration de la finance décentralisée (DeFi), et possède une grande expertise dans la gestion des actifs numériques et la modélisation quantitative des risques.

En tant que directeur des opérations, M. Buerger dirigera la stratégie de trésorerie en monnaie numérique de JZXN, avec des priorités clés telles que :

Intégrer le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) et d'autres cryptomonnaies majeures dans le bilan de l'entreprise ;

Mettre en place un cadre global de gestion de la trésorerie avec des contrôles des risques et une optimisation des rendements ;

Explorer la participation aux protocoles DeFi et les opportunités de staking afin de renforcer la valeur pour les actionnaires.

M. Tao Li, PDG de JZXN, a déclaré : « L'arrivée de M. Buerger apporte une combinaison de rigueur scientifique et de pensée innovante à notre transformation avec des actifs numériques. Nous croyons que son leadership aidera JZXN à construire un système d'actifs numériques plus résilient et plus axé sur le rendement. »

M. Buerger a commenté l'événement en déclarant : « Les actifs numériques sont à un stade critique de leur adoption par les institutions. JZXN a la possibilité de devenir un acteur clé de la stratégie Bitcoin des entreprises. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour faire de la Société un leader dans la prochaine phase de l'évolution du financement des entreprises. »

À propos de JZXN

JZXN est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de recharge intelligente pour les véhicules à énergie nouvelle dans les villes chinoises de second rang, spécialisé dans les stations de recharge rapide à courant continu de grande puissance (80 à 160 kW) et les systèmes de stockage d'énergie intégrés. La Société prévoit d'étendre son réseau de recharge intelligente jusqu'en 2026, contribuant ainsi à la neutralité carbone et au développement du transport durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site jzxn.com.

Contact

Contact pour les médias : [email protected]