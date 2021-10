К инициативе Huawei по внедрению цифровых технологий присоединятся глобальные партнеры

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- На саммите Huawei TECH4ALL компания Huawei призвала своих глобальных партнеров присоединиться к инициативе по внедрению цифровых технологий TECH4ALL, направленной на создание более инклюзивного и интеллектуального мира, где найдется место для каждого.

Инициатива компании Huawei TECH4ALL охватывает четыре области: равный доступ к образованию и его высокое качество, защита природы с помощью технологий, инклюзивность и доступность услуг здравоохранения, а также использование ИКТ для ускорения развития сельской местности. Инициатива опирается на использование цифровых технологий, специальных приложений и развитие навыков работы с цифровыми технологиями. Huawei реализует данную инициативу совместно с глобальными партнерами, работая над продвижением и расширением цифровой интеграции для достижения Целей устойчивого развития ООН.

В настоящее время свыше 60 тыс. учителей и учеников из более чем 200 школ по всему миру участвуют в проектах TECH4ALL. Цифровые технологии применяются для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках в разных странах. Смартфоны Huawei, в которых предусмотрены 15 функций для специальных возможностей, используются примерно 10 миллионами пользователей ежемесячно. Разработанное компанией Huawei решение RuralStar предоставляет услуги мобильного Интернета в более чем 60 странах и регионах, им пользуются свыше 50 миллионов человек в отдаленных районах.

Инклюзивность и равенство стали главными темами для обсуждения в образовательной программе саммита. В своем вступительном слове Стефания Джаннини (Stefania Giannini), помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, рассказала о трехлетней программе Open Schools, реализуемой в партнерстве с Huawei в таких странах, как Эфиопия, Египет и Гана.

«ЮНЕСКО и Huawei запустили этот проект в июле 2020 года, — сообщила Стефания Джаннини. — Проект исследует будущие модели школьного образования в рамках глобальной инициативы ЮНЕСКО по развитию образования».

Чтобы сделать систему образования Open School более устойчивой к кризисам, странам необходимо учитывать три основных принципа работы новой инфраструктуры: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и других сотрудников в сфере образования. Представитель ЮНЕСКО д-р Фэнчунь Мяо (Fengchun Miao), глава отдела технологий и искусственного интеллекта в образовании, рассказал о том, как использовать технологии в сфере образования.

Представители фонда Vodafone Foundation поделились информацией о своей программе Instant Network Schools, которая направлена на предоставление качественного образования беженцам и членам принимающих общин. В планах — охватить полмиллиона студентов-беженцев и их сообществ к 2025 году. Компания Huawei участвует в проекте по подключению к сети как можно большего количества школ в Африке.

Руководитель программы Vodafone Instant Network Schools Оисин Уолтон (Oisín Walton) заявил следующее: «Мы считаем, что все дети должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от их местоположения и национальности».

Руководитель программы DigiTruck компании Close the Gap Брэм Овер (Bram Over) отчитался о ее прогрессе. DigiTrucks — это экологически чистые передвижные классы, переоборудованные из транспортировочных контейнеров и использующие солнечную энергию. Они оснащены устройствами ИКТ из переработанных материалов и используются для обучения молодежи цифровым технологиям. Компания Huawei оказывает поддержку этой программе в Кении и Франции. Ближе к концу года компании Huawei и Close the Gap займутся реализацией этого проекта в Эфиопии.

Лин Хуэй (Ling Hui) из Китайского фонда социальных предпринимателей YouChange представила программу «Зеленый перец» для молодых учителей в сельской местности Китая. Программа предусматривает онлайн-обучение учителей на протяжении года. На данный момент ею охвачено почти 80 тыс. молодых сельских учителей и 17 тыс. школ.

В своем вступительном слове на тему экологии генеральный директор Международного союза по охране природы (МСОП) д-р Гретель Агилар (Grethel Aguilar) затронула ряд экологических проблем, указав, как технологии могут смягчить растущее воздействие деятельности человека на планету.

Д-р Агилар заявила: «Если их правильно и разумно использовать, то цифровые технологии могут помочь нам решать глобальные проблемы».

Координатор панельной дискуссии, заместитель директора Программы охраняемых территорий МСОП Джеймс Хардкасл (James Hardcastle) отметил необходимость предоставления доступа к подобным технологиям как можно большему количеству людей, чтобы расширить возможности сохранения природы. Он сослался на инициативу Tech4Nature в рамках партнерства МСОП и Huawei, которая направлена на разработку конкретных сценариев использования технологий для защиты природных экосистем на трех сотнях охраняемых территорий к 2023 году.

В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Президент Ecomode Надим Назуралли (Nadeem Nazurally) подробно описал проект на острове Маврикий, призванный защитить и восстановить быстро исчезающий коралловый риф возле этого африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени. Видеомониторинг будет вестись с использованием технологий искусственного интеллекта, собранные данные будут предоставлены как местным, так и международным экспертам.

В продолжение темы защиты окружающей среды директор по международному развитию организации Rainforest Connection Крисси Дёркин (Chrissy Durkin) представила Nature Guardian, систему, в которой акустические технологии применяются для мониторинга исчезающих видов и предупреждения смотрителей об угрозах, например, проведении незаконной вырубки или выстрелах. Бернардо Рейес Ортис (Bernardo Reyes Ortíz), президент Forest Ethics в Чили, рассказал, как платформа Guardian на базе облачных технологий компании Huawei обеспечивает защиту находящейся под угрозой исчезновения лисы Дарвина. Всего в стране осталось менее тысячи лис этого вида.

Интеллектуальные и сетевые технологии мониторинга служат одним из важнейших инструментов для защиты природы. Д-р Стеф Рэй (Steph Wray), председатель Общества млекопитающих Великобритании, рассказал о применении в Англии акустических решений для защиты исчезающего вида красной белки, который вытесняется более многочисленным и агрессивным видом серой белки.

Тан Яньфэй (Tang Yanfei), исполнительный директор научно-исследовательского института Национального парка Хайнань, объяснил, как акустический мониторинг помогает сохранять популяцию гиббонов Хайнаня. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения в Китае, ученые ставят своей целью удвоить их популяцию в течение 15 лет.

В рамках TECH4ALL партнерские отношения служат залогом прогресса в сфере защиты окружающей среды и образования, а также в остальных областях инициативы — здравоохранении и развитии.

«Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко — идите вместе, — Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen) отметил в своем вступительном слове. — Мы убеждены в том, что скоро к работе над TECH4ALL присоединятся еще больше партнеров. Давайте вместе создадим более инклюзивный и интеллектуальный мир, где найдется место для каждого».

