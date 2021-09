Socios mundiales se unen a la iniciativa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei

SHENZHEN, China, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En la Huawei TECH4ALL Summit, Huawei ha hecho un llamamiento a los socios mundiales para que se unan a la iniciativa de inclusión digital TECH4ALL, cuyo objetivo es construir un mundo más inclusivo e inteligente que no deje a nadie atrás.

La iniciativa TECH4ALL de Huawei se centra en cuatro áreas: impulsar la equidad y la calidad en la educación, conservar la naturaleza con la tecnología, impulsar la inclusión y la accesibilidad en la salud, y utilizar las TIC para impulsar el desarrollo rural. Se centra en las tecnologías digitales, la habilitación de aplicaciones y las habilidades digitales, y trabaja con socios globales para promover y ampliar la inclusión digital para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).

En la actualidad, más de 60.000 profesores y alumnos se benefician de los proyectos de TECH4ALL en más de 200 escuelas de todo el mundo. Se han desplegado tecnologías digitales para mejorar la gestión de los recursos y la eficiencia de la conservación de la biodiversidad en 22 reservas naturales de todo el mundo. Los smartphones de Huawei ofrecen 15 funciones de accesibilidad y son utilizados por unos 10 millones de usuarios cada mes. La solución RuralStar de Huawei proporciona servicios de Internet móvil a más de 60 países y regiones, cubriendo a más de 50 millones de personas en zonas remotas.

La inclusión y la equidad fueron los principales puntos de discusión en el tema de la educación de la cumbre. En su discurso de apertura, Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, habló de las Escuelas Abiertas con tecnología, un programa de asociación de tres años con Huawei que se está desarrollando en Etiopía, Egipto y Ghana.

"UNESCO y Huawei lanzaron conjuntamente este proyecto en julio de 2020", dijo Stefania Giannini. "El proyecto explora los futuros modelos de escolarización, contribuyendo así a la iniciativa global de la UNESCO sobre el futuro de la educación".

Para construir un sistema de Escuela Abierta más resistente a la crisis, todos los países tienen que tener en cuenta los tres pilares de la nueva infraestructura de un sistema de aprendizaje: la tecnología, los contenidos digitales y las competencias digitales de los profesores y los facilitadores humanos. El Dr. Fengchun Miao, Jefe de la Unidad de Tecnología e Inteligencia Artificial en Educación de la UNESCO, analizó cómo aprovechar el poder de la tecnología en el ámbito educativo.

Vodafone Foundation trató su programa Instant Network Schools, cuyo objetivo es llevar una educación de alta calidad a los refugiados y las comunidades de acogida, con planes para conectar a 500.000 estudiantes refugiados y sus comunidades para 2025. Huawei es uno de los socios para ampliar la conectividad a más escuelas en África.

El director del Programa Vodafone Instant Network Schools, Oisín Walton, ha declarado: "Creemos que todos los niños y niñas deben tener acceso a una educación de calidad, independientemente de dónde se encuentren y de su nacionalidad."

El director del programa DigiTruck de Close the Gap, Bram Over, presentó una actualización del programa DigiTruck. Los DigiTrucks son aulas móviles ecológicas que funcionan con energía solar y se han convertido en contenedores de transporte. Están equipados con dispositivos TIC reciclados y ofrecen formación a los jóvenes en competencias digitales. Huawei ha apoyado este programa en Kenia y Francia. A finales de este año, Huawei y Close the Gap implementarán el proyecto en Etiopía.

Ling Hui, de la YouChange China Social Entrepreneur Foundation, presentó el programa Green Pepper para jóvenes profesores de pueblos rurales de China. El programa ofrece un año de formación en línea a los profesores y ha llegado hasta ahora a casi 80.000 jóvenes profesores rurales y 17.000 escuelas.

En su discurso de apertura para presentar el tema del medio ambiente, la Dra. Grethel Aguilar, Directora General de IUCN, abordó una serie de cuestiones medioambientales, señalando que la tecnología puede utilizarse para mitigar el creciente impacto de la humanidad en el planeta.

La Dra. Aguilar dijo: "La tecnología digital puede ser una parte importante de la solución y ayudarnos a resolver los retos globales si se utiliza de forma correcta e inteligente."

Como moderador de la mesa redonda, el Director Asociado del Programa de Áreas Protegidas de IUCN, James Hardcastle, señaló que debemos capacitar a más personas para que utilicen las tecnologías para la conservación de la naturaleza y se refirió a la iniciativa Tech4Nature, una asociación entre IUCN y Huawei que pretende desarrollar tecnologías específicas para salvaguardar los ecosistemas naturales en 300 lugares protegidos para 2023.

Actualmente, el proyecto está en marcha en Tailandia, España, Mauricio, Suiza y China. El presidente de Ecomode, Nadeem Nazurally, explicó el proyecto de Mauricio, cuyo objetivo es proteger y restaurar el arrecife de coral de la nación insular africana, que está desapareciendo rápidamente, mediante la monitorización por vídeo en tiempo real impulsada por la IA, que puede transmitirse a expertos, tanto locales como de todo el mundo.

Siguiendo con el tema medioambiental, la Directora de Expansión Internacional de Rainforest Connection, Chrissy Durkin, presentó el sistema Nature Guardian, que utiliza tecnologías acústicas para vigilar las especies en peligro de extinción y alertar a los guardas forestales de amenazas como la tala ilegal y los disparos. Bernardo Reyes Ortiz, Presidente de Forest Ethics en Chile, explicó cómo la plataforma Guardian, apoyada por la nube de Huawei, está proporcionando un salvavidas para el zorro de Darwin, en peligro de extinción, del que se cree que quedan menos de 1.000 ejemplares.

Las tecnologías de vigilancia inteligentes y en red son una herramienta crucial para la conservación de la naturaleza. El Dr. Steph Wray, Presidente de la Sociedad de Mamíferos del Reino Unido, explicó cómo se han desplegado soluciones acústicas en Inglaterra para proteger a la cada vez más rara ardilla roja, amenazada por la invasora y mucho más poblada ardilla gris.

Tang Yanfei, Director Ejecutivo del Hainan National Park Research Institute, explicó cómo el seguimiento acústico es clave para mejorar la conservación del gibón de Hainan, en peligro crítico, con vistas a duplicar su población en 15 años.

Las asociaciones son el combustible que impulsa el progreso en los ámbitos de medio ambiente y educación de TECH4ALL, así como en los otros dos ámbitos de la iniciativa: salud y desarrollo.

"Si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres caminar lejos, camina junto", dijo Tao Jingwen en su discurso de apertura. "Creemos que más socios trabajarán con nosotros para hacer avanzar el plan de acción TECH4ALL en el futuro. Únanse a nosotros para lograr un mundo más inclusivo e inteligente en el que nadie se quede atrás".

