Společnost Huawei na summitu TECH4ALL vyzvala globální partnery, aby se připojili k iniciativě pro digitální začleňování

ŠEN-ČEN, Čína,, 1. října 2021 (PRNewswire) – Na summitu Huawei TECH4ALL vyzvala společnost Huawei globální partnery k tomu, aby se připojili k iniciativě pro digitální začleňování TECH4ALL, jejímž cílem je vytvořit inkluzivnější a inteligentnější svět, ve kterém nezůstává nikdo opomíjený.

Iniciativa TECH4ALL společnosti Huawei se zaměřuje na čtyři oblasti: podpora rovnosti a kvality vzdělávání, ochrana přírody prostřednictvím technologií, podpora začleňování a přístupnosti ve zdravotnictví a využití ICT k podpoře rozvoje venkova. Soustředí se na digitální technologie, používání aplikací a digitální dovednosti, a ve spolupráci s globálními partnery propaguje a rozšiřuje digitální začleňování, aby tak pomáhala při dosahování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG).

V současnosti využívá projekty iniciativy TECH4ALL více než 60 tisíc pedagogů ve více než 200 školách po celém světě. Ve 22 přírodních rezervacích po celém světě byly nasazeny digitální technologie za účelem zlepšení správy zdrojů a účinnosti ochrany biodiverzity. Chytré telefony společnosti Huawei jsou vybaveny 15 funkcemi pro zvýšení přístupnosti a každý měsíc je používá zhruba 10 milionů uživatelů. Řešení RuralStar společnosti Huawei poskytuje mobilní internetové služby ve více než 60 zemích a regionech a pokrývá více než 50 milionů lidí v odlehlých oblastech.

Inkluze a rovnost byly hlavními tématy vzdělávací části summitu. Stefania Gianniniová, zástupkyně generálního ředitele UNESCO pro vzdělávání, ve svém úvodním projevu hovořila o programu Open Schools, tříletém partnerském programu, který se za podpory technologií společnosti Huawei zavádí v Etiopii, Egyptě a Ghaně.

„Organizace UNESCO a společnost Huawei tento projekt zahájily v červenci 2020," konstatovala Stefania Gianniniová. „Projekt zkoumá budoucí modely výuky a přispívá tak k celosvětové iniciativě UNESCO pro budoucnost vzdělávání."

Aby bylo možno vybudovat systém otevřených škol, které jsou odolnější vůči krizím, musejí všechny země zvážit tři hlavní pilíře nové infrastruktury vzdělávacího systému: technologie, digitální obsah a digitální kompetence pedagogů a zprostředkovatelů. Dr. Feng-čchun Miao, vedoucí oddělení pro technologie a umělou inteligenci ve vzdělávání organizace UNESCO, se zabýval využitím síly technologií v oblasti vzdělávání.

Nadace Vodafone hovořila o svém programu Instant Network Schools, jehož cílem je zajistit kvalitní vzdělání uprchlíkům a hostitelským komunitám a který do roku 2025 plánuje propojit 500 tisíc studentů z řad uprchlíků a jejich komunit. Společnost Huawei je jedním z partnerů pro rozšíření konektivity do více škol v Africe.

Oisín Walton, manažer programu Instant Network Schools společnosti Vodafone, řekl: „Jsme přesvědčeni, že ke kvalitnímu vzdělání by měli mít přístup všichni chlapci i dívky na celém světě, bez ohledu na zemi a národnosti."

Vedoucí programu DigiTruck kampaně Close the Gap Bram Over poskytl aktuální informace o tom, jak se tomuto programu daří. DigiTruck jsou ekologické mobilní učebny na solární energii, vyrobené z upravených přepravních kontejnerů. Jsou vybavené recyklovanými ICT zařízeními a zprostředkovávají mladým lidem výuku v oblasti digitálních technologií. Společnost Huawei tento program podpořila v Keni a ve Francii. V letošním roce se společnost Huawei a kampaň Close the Gap chystají tento program zavést také v Etiopii.

Ling Chuejová z nadace YouChange China Social Entrepreneur Foundation představila program Green Pepper, určený mladým učitelům na čínském venkově. Program nabízí roční on-line školení pro učitele a dosud se ho zúčastnilo téměř 80 tisíc mladých venkovských učitelů a 17 tisíc škol.

Ve svém úvodním proslovu na téma životního prostředí se generální ředitelka IUCN dr. Grethel Aguilarová vyjádřila k celé řadě problémů životního prostředí a poukázala na to, že ke zmírnění rostoucího vlivu lidstva na naši planetu využít technologií.

„Pokud je využijeme správně a inteligentně, mohou být digitální technologie důležitou součástí řešení a mohou nám pomoci řešit globální problémy," prohlásila dr. Aguilarová.

Zástupce ředitele programu IUCN pro chráněná území James Hardcastle, který panelovou diskusi moderoval, zdůraznil, že je třeba umožnit většímu množství lidí využívat technologií pro ochranu přírody, a zmínil iniciativu Tech4Nature – partnerský program organizace IUCN a společnosti Huawei, jehož cílem je do roku 2023 vyvinout technologie přizpůsobené konkrétním situacím na ochranu přírodních ekosystémů ve 300 chráněných lokalitách.

V současné době projekt probíhá v Thajsku, ve Španělsku, na Mauriciu, ve Švýcarsku a v Číně. Prezident společnosti Ecomode Nadeem Nazurally podrobněji představil projekt na Mauriciu, jehož cílem je chránit a obnovovat rychle mizející korálové útesy tohoto afrického ostrovního státu monitorováním prostřednictvím videa, využívajícím technologií umělé inteligence. Tato videa lze přenášet odborníkům místním i ve světě.

Ředitelka pro mezinárodní expanzi organizace Rainforest Connection Chrissy Durkinová, která pokračovala v řešení problematiky životního prostředí, představila systém Nature Guardian, který využívá akustických technologií ke sledování ohrožených druhů a upozorňuje ochranáře na hrozby jako nelegální těžba dřeva nebo střelba. Bernardo Reyes Ortíz, prezident organizace Forest Ethics v Chile, vysvětlil způsob, jakým platforma Guardian s podporou cloudového řešení společnosti Huawei pomáhá zachránit Darwinovou lišku, místní ohrožený druh, zastoupený méně než 1000 jedinci.

Inteligentní a síťové monitorovací technologie jsou klíčovým nástrojem pro ochranu přírody. Dr. Steph Wrayová, předsedkyně britské organizace The Mammal Society, hovořila o nasazení akustických řešení, která v Anglii pomáhají ochraně stále vzácnější rezaté veverky, kterou ohrožuje invazivní a mnohem početnější veverka šedá.

Tchang Jen-fej, výkonný ředitel Výzkumného ústavu národního parku Chaj-nan, vysvětlil, že je akustický monitoring klíčový pro zlepšení ochrany kriticky ohroženého gibona hainanského v Číně s cílem zdvojnásobit do 15 let jeho populaci.

Partnerství představují hnací sílu pokroku inciativy TECH4ALL nejen v oblasti životního prostředí a vzdělávání, ale také ve dvou dalších oblastech, kterým se iniciativa věnuje – zdraví a rozvoj.

„Pokud chcete jít rychle, jděte sami. Pokud chcete dojít daleko, jděte společně," řekl Tchao Ťing-wen ve svém úvodním projevu. „Věříme, že v budoucnu s námi bude na rozvoji a podpoře akčního plánu TECH4ALL spolupracovat větší množství partnerů. Připojte se k nám, abychom vybudovali inkluzivnější, inteligentnější svět, ve kterém nezůstane nikdo opomíjený."

