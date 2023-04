Kambodscha unternimmt mutige Schritte zur Steigerung der Energieeffizienz und ebnet den Weg für ein großes Abkommen mit Singapur über erneuerbare Energien

PHNOM PENH, Kambodscha, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Kambodscha ist in Südostasien führend bei der Umstellung auf saubere Energie, einer Entwicklung, die an Dynamik gewinnt. Nach der Einreichung der langfristigen Strategie des Landes zur Carbon-Neutralität bei den Vereinten Nationen stellte die königliche Regierung der Öffentlichkeit den Power Development Masterplan (PDP) und die National Energy Efficiency Policy (NEEP) vor. Diese Initiativen zeigen das unerschütterliche Engagement der Regierung für die Energiewende und den ersten langfristigen Energieplan der Nation für eine koordinierte und strategische Energierichtung.

„Durch die Übernahme bewährter Praktiken können wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, neue Arbeitsplätze schaffen und Kambodscha als führendes Land in der Region positionieren," sagte Premierminister Hun Sen. „Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind der Schlüssel zum Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft für unsere Menschen und unseren Planeten."

Energieeffizienz ist ein entscheidender Aspekt der sauberen Energiewende in Kambodscha. Die Regierung hat sich verpflichtet, den Energieverbrauch bis 2030 um 19 % im Vergleich zum Ist-Zustand zu senken. Die Nationale Energieeffizienzpolitik legt strategische Richtungen, Prioritätsbereiche und sektorale Ziele fest. Der Minister für Bergbau und Energie, Suy Sem, erklärte: „Um das Potenzial der Energieeffizienz voll auszuschöpfen, sind die Entwicklung eines robusten politischen und regulatorischen Rahmens, der Aufbau von Kapazitäten bei den Interessengruppen, die Sensibilisierung für die Vorteile und die Unterstützung von Investitionen des Privatsektors entscheidend."

Außerdem arbeitet Kambodscha derzeit mit Singapur zusammen, um ein wichtiger Exporteur von sauberer Energie in der Region zu werden. Das Abkommen, das sich noch in der kommerziellenVerhandlungsphase befindet, sieht vor, dass Singapur jährlich 1 GW erneuerbare Energie aus Kambodscha importiert, was ein Viertel seines Ziels für kohlenstoffarme Stromimporte bis 2035 ausmacht. Die potenziellen Exporte nach Singapur würde zu Kambodschas positiven Auswirkungen auf die Welt beitragen und seine Position als führendes Unternehmen in der Branche für saubere Energie in der Region festigen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels auf den Planeten abmildern.

„Durch die Priorisierung erneuerbarer Energiequellen schafft Kambodscha einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil, während es gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels mildert und eine nachhaltige Entwicklung fördert," sagte Umweltminister Say Sam Al. „Investitionen in Energieeffizienz und saubere Energietechnologien schaffen neue wirtschaftliche Möglichkeiten und steigern das Wohlergehen unserer Bürger. Kambodschas unerschütterliches Engagement für einen widerstandsfähigeren, integrierten und nachhaltigeren Entwicklungspfad wird andere dazu inspirieren, sich uns in den globalen Bemühungen um eine sauberere, gesündere und wohlhabendere Zukunft anzuschließen."

Während Kambodscha weiterhin auf eine integrative und wettbewerbsfähige Wirtschaft hinarbeitet, werden der Power Development Masterplan und die National Energy Efficiency Policy sicherstellen, dass die Strompreise stabil und erschwinglich bleiben. Dies wird Kambodscha helfen, seine Entwicklungsziele in allen Sektoren zu erreichen und sich als wichtiger Akteur in der Region in Bezug auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu positionieren.

Eine kühne und visionäre Führung beim Übergang zu sauberen und grünen Energiequellen ist entscheidend für die Sicherung einer nachhaltigen und erfolgreichen Zukunft für alle. Das Engagement von Kambodscha für nachhaltige Energie und Energieeffizienz schafft nicht nur wirtschaftliche Möglichkeiten, fördert die öffentliche Gesundheit und verbessert das allgemeine Wohlbefinden seiner Bürger, sondern verschafft dem Land auch einen Wettbewerbsvorteil auf dem regionalen Markt. Mit ehrgeizigen Zielen und kontinuierlichen Investitionen in nachhaltige Technologien wird der positive Einfluss Kambodschas auf die Welt noch für Generationen spürbar sein.

Medienkontakt: Tin Ponlok, Staatssekretär, Ministerium für Umwelt, Telefon: +855 12915351, E-Mail: [email protected]

SOURCE Ministry of Environment, Cambodia