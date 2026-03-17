康涅狄格州总检察长办公室: 如果您在美国购买了某些仿制处方药您可能有机会从当前和未来的和解中获得赔偿

康涅狄格州哈特福德2026年3月17日 /美通社/ -- 在涉及消费者为仿制处方药支付了人为抬高的价格的诉讼中，又与部分仿制处方药制造商达成和解。和解被告为 Bausch Health US, LLC、Bausch Health Americas, Inc. 和 Lannett Company, Inc.。

针对下述所有未和解被告药品制造商的诉讼仍继续进行：Actavis、Amneal、Ascend、Aurobindo、Breckinridge、Citron、Dr. Reddy's、Emcure、Fougera（即 Sandoz）、G&W、Glenmark、Greenstone、Lupin、Mallinckrodt（破产）、Mayne Pharma、Mylan、Par Pharmaceutical（破产）、Perrigo、Pfizer、Sandoz、Sun、Taro、Teligent（破产）、Teva、Upsher-Smith、Wockhardt 和 Zydus。

本案件涉及哪些内容？

多名州总检察长提起诉讼，指控被告之间非法达成协议，以固定在美国销售的众多仿制处方药的价格。由于被告的行为，处方药购买者（包括个人消费者）可能支付了超出必要的费用。 这些诉讼与任何涉案药品的安全性或有效性无关，也未对其提出质疑。

我是否包含在内？

如果满足以下条件，则您包含在内：(1) 您购买了由任何一名被告生产的仿制处方药；(2) 该药品是诉讼中包含的药品之一；(3) 您的购买行为发生于 2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间；以及 (4) 您居住在参与诉讼的州或领地（包括哥伦比亚特区）。涉案药品清单及更完整的资格要求说明，可在网站 (AGGenericDrugs.com ) 上查阅，或致电免费电话 (1-866-290-0182) 获取。

和解将提供哪些权益？

州总检察长设立了一项基金，用于存入当前和未来和解的款项（"和解基金"）。和解被告已同意向和解基金支付约 1,780 万美元，其中 1,260 万美元预留用于分配，520 万美元预留用于支付和解的管理费用，并偿付经法院批准的州总检察长的诉讼费和开支。资金尚未分配，将依据日后经法院批准的分配计划进行分配。

州总检察长将继续对未和解被告提起诉讼，并期望未来和解的额外资金将存入和解基金，以便稍后分配给购买了诉讼所涉仿制药并及时提交有效索赔的个人消费者。

我应怎样获得权益？

索赔程序将在稍后日期开放。您需要提交索赔表才能获得赔付款。索赔表将在稍后日期通过网站和其他方式向您提供。要获取有关此次和未来和解的最新信息，包括索赔表的提供时间以及提交索赔时需提供信息的说明，您应在网站 AGGenericDrugs.com 上注册，或致电免费电话 1-866-290-0182。

我的权利有哪些？

如果您不采取任何行动，您将受到和解及法院裁决的约束。如果您想保留起诉和解被告的权利，您必须不晚于 2026 年 5 月 6 日将自己排除（"选择退出"）在和解之外。如果您希望提出反对意见或评论/疑虑，但仍保留在诉讼中（从而受到和解及法院裁决的约束），您可以在 2026 年 5 月 6 日之前向法院提交。选择退出或反对和解的程序已在网站 AGGenericDrugs.com 上说明。法院将在 2026 年 5 月 27 日举行听证会，以审议否批准当前的和解。您或您的律师可以自费出席听证会，但不强制要求您出席。

通过以下方式了解更多信息：

Connecticut Office of the Attorney General