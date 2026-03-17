Oficina del Fiscal General de Connecticut: Si compró ciertos medicamentos genéricos recetados en los Estados Unidos podría obtener dinero de conciliaciones actuales y conciliaciones futuras

HARTFORD, Conn., 17 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se han llegado a conciliaciones adicionales con algunos fabricantes de medicamentos genéricos recetados en demandas en las que se alega que los consumidores pagaron precios inflados artificialmente por medicamentos genéricos recetados. Los Demandados conciliadores son Bausch Health US, LLC, Bausch Health Americas, Inc. y Lannett Company, Inc.

Las demandas continúan contra todos los demás fabricantes de medicamentos Demandados no conciliadores: Actavis, Amneal, Ascend, Aurobindo, Breckinridge, Citron, Dr. Reddy's, Emcure, Fougera (véase Sandoz), G&W, Glenmark, Greenstone, Lupin, Mallinckrodt (quiebra), Mayne Pharma, Mylan, Par Pharmaceutical (quiebra), Perrigo, Pfizer, Sandoz, Sun, Taro, Teligent (quiebra), Teva, Upsher-Smith, Wockhardt y Zydus.

¿De qué se trata este caso?

Las demandas fueron presentadas por muchos Fiscales generales estatales que inculparon a los Demandados de ponerse de acuerdo ilegalmente para fijar los precios de una gran cantidad de medicamentos genéricos recetados vendidos en los Estados Unidos. Como resultado de esta conducta de los Demandados, es posible que los compradores de medicamentos recetados, incluidos los consumidores individuales, hayan pagado un monto superior al necesario. Las demandas no abordan, y no cuestionan, la seguridad o la efectividad de ninguno de los medicamentos en cuestión.

¿Estoy incluido?

Usted está incluido si: (1) compró medicamentos genéricos recetados fabricados por uno de los Demandados; (2) el medicamento es uno de los medicamentos incluidos en la demanda; (3) su compra fue realizada en algún momento entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2019; y (4) reside en uno de los estados o territorios participantes (incluyendo el Distrito de Columbia). Puede encontrar una lista de los medicamentos y una descripción más completa de los requisitos de elegibilidad en el sitio web ( AGGenericDrugs.com) o llamando al número gratuito (1-866-290-0182).

¿Qué establecen las Conciliaciones?

Los Fiscales generales estatales han creado un fondo para el depósito de dinero de conciliación a partir de conciliaciones actuales y futuras ("Fondo de la Conciliación"). Los Demandados que han llegado a un acuerdo han aceptado pagar aproximadamente $17.8 millones al Fondo de la Conciliación, de los cuales $12.6 millones se reservan para su distribución y $5.2 millones se reservan para financiar la administración de las Conciliaciones y reembolsar a los Fiscales generales estatales los costes y honorarios del litigio, según lo aprobado por el Tribunal. El dinero no se distribuirá todavía y se distribuirá de conformidad con un Plan de asignación aprobado por el Tribunal en una fecha posterior.

Los Fiscales generales estatales continuarán entablando las demandas contra los Demandados no conciliadores, con la expectativa de que se incorpore dinero adicional de conciliaciones futuras en el Fondo de la Conciliación para su posterior distribución, incluso a consumidores individuales que compraron medicamentos genéricos involucrados en el litigio y que presenten reclamaciones válidas dentro del plazo indicado.

¿Cómo puedo obtener beneficios?

El proceso de reclamación se abrirá en una fecha posterior. Deberá enviar un formulario de reclamación para obtener un pago. El formulario de reclamación se pondrá a su disposición a través del sitio web y otros medios en una fecha posterior. Para recibir actualizaciones sobre esta y futuras Conciliaciones, lo cual incluye un aviso sobre el momento en que esté disponible un formulario de reclamación, e instrucciones sobre qué información proporcionar al presentar una reclamación, debe registrarse en el sitio web, AGGenericDrugs.com, o llamar al número gratuito, 1-866-290-0182.

¿Cuáles son mis derechos?

Si no hiciera nada, estará obligado por la Conciliación y las decisiones del Tribunal. Si desea conservar su derecho a demandar a los Demandados conciliadores, debe excluirse ("Retirarse") de la Conciliación a más tardar el 6 de mayo de 2026. Si desea presentar objeciones o comentarios/inquietudes, pero igualmente desea permanecer en el litigio (y, por lo tanto, quedar obligado por el Acuerdo y las decisiones de los Tribunales), podrá hacerlo presentándolos al Tribunal a más tardar el 6 de mayo de 2026. El procedimiento para excluirse u objetar el Acuerdo se explica en el sitio web AGGenericDrugs.com . El Tribunal celebrará una audiencia el día 27 de mayo de 2026 para decidir si aprobará la Conciliación actual. Usted o su propio abogado pueden asistir a la audiencia a su propio costo, pero no es necesario que asistan.

Para más información:

FUENTE Connecticut Office of the Attorney General