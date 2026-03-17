美國涅狄格州檢察總長辦公室: 如果您曾在美國購買特定處方學名藥您可能得以自目前及未來的和解中獲得款項

康涅狄格州哈特福2026年3月16日 /美通社/ -- 針對消費者指控學名藥廠商使學名處方藥價格被人為抬高而支付不合理高價的訴訟，目前已與部分藥廠達成進一步和解協議。和解被告為 Bausch Health US, LLC、Bausch Health Americas, Inc. 及 Lannett Company, Inc.

訴訟會針對其他所有非和解被告藥廠繼續進行：Actavis、Amneal、Ascend、Aurobindo、Breckinridge、Citron、Dr. Reddy's、Emcure、Fougera（參見 Sandoz）、G&W、Glenmark、Greenstone、Lupin、Mallinckrodt（破產）、Mayne Pharma、Mylan、Par Pharmaceutical（破產）、Perrigo、Pfizer、Sandoz、Sun、Taro、Teligent（破產）、Teva、Upsher-Smith、Wockhardt 及 Zydus。

訴訟案的內容為何？

本案係由多州檢察長提起，指控被告藥廠之間存在非法協議，共同操縱多項在美國銷售之學名處方藥價格。由於被告上述行為，處方藥購買者（包括個人消費者）可能支付了超出必要之費用。 本訴訟案與涉案藥品的安全性或有效性無關，亦未對此提出質疑。

我屬於適用對象嗎？

如果您符合以下條件，則屬於適用對象：(1) 您購買了由任何一個被告製造的學名處方藥；(2) 該藥物是訴訟中包含的藥物之一；(3) 您的購買行為是在 2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間進行；並且 (4) 您居住在參與本案的州或領地（包括華盛頓特區）。藥物清單及更完整的資格要求說明，可以在網站 （ AGGenericDrugs.com ） 查閱，或撥打免付費電話 (1-866-290-0182) 查詢。

和解協議能帶來什麼？

各州檢察長已設立一個基金，用於存放來自目前及未來和解協議的和解金（簡稱「和解基金」）。和解被告已同意向和解基金支付約 1,780 萬美元，其中 1,260 萬美元預留用於發放，520 萬美元預留用於資助和解協議的行政管理，以及在法院核准後償還各州檢察長的訴訟成本及費用。和解金目前尚未發放，並且會根據法院日後核准的分配計畫進行發放。

各州檢察長會繼續對非和解被告進行訴訟，預期未來和解產生的額外款項會存入和解基金以備日後發放，對象包括購買了訴訟涉及之學名藥並及時提交有效索賠申請的個人消費者。

我要怎麼做才能獲得和解金？

索賠程序將於日後開放。您需要提交索賠申請表才能獲得款項。索賠申請表會在稍後日期透過網站及其他方式向您提供。如欲接收有關本次及未來和解協議的更新資訊（包括何時可取得索賠申請表及提交索賠申請時應提供哪些資訊的說明），您應在網站 AGGenericDrugs.com 註冊，或撥打免付費電話 1-866-290-0182。

我有哪些權利？

如果您不採取任何行動，您會受和解協議及法院裁決的拘束。如果您想保留起訴和解被告的權利，您必須在 2026 年 5 月 6 日之前退出和解協議（「選擇退出」）。如果您希望提出異議或意見／疑慮，但仍繼續參與本訴訟（並因此受和解協議及法院裁決的拘束），您可於 2026 年 5 月 6 日前向法院提交相關文件。網站 AGGenericDrugs.com 說明了選擇退出或對和解協議提出異議的程序。法院會在 2026 年 5 月 27 日舉行聽證會，以考慮是否核准目前的和解協議。您或您的律師可選擇自費出席這場聽證會，但並非強制出席。

如欲更多資料，請瀏覽：

Connecticut Office of the Attorney General