Karpowership a Ukrajina podepsaly memorandum pro zmírnění energetické krize

Cílem dohody je urychlit zajištění kapacity pro výrobu až 500 MW elektrické energie prostřednictvím plavidel Powerships.

K ukrajinské síti se plavidla nejspíše připojí přes Moldavsko a Rumunsko.

LONDÝN, 27. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Karpowership podepsala memorandum o porozumění se státním obchodníkem s energií JSC Energy Company of Ukraine (ECU). Cílem je posílit spolupráci v oblasti dodávek elektřiny a urychlit využití plovoucích elektráren ke zmírnění energetické krize v zemi.

Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.

Společnost Karpowership, která poskytuje spolehlivá a flexibilní řešení pro výrobu elektřiny na plovoucích zařízeních ve 13 zemích, a ECU – nákupčí, prodejce a dodavatel energetických zdrojů – budou společně s národními a mezinárodními organizacemi pracovat na vývoji a financování implementace kapacity až 500 MW, což by stačilo k napájení více než 1 milionu domácností.

Mezi zvažovanými možnostmi jsou plovoucí elektrárny, známé jako Powerships, které by kotvily poblíž Moldavska a Rumunska a dodávaly elektřinu do ukrajinské sítě prostřednictvím přenosových linek. Karpowership a ECU proto zapojí moldavské a rumunské orgány do posouzení proveditelnosti těchto dvou možností.

„Společnost Karpowership je potěšena, že může spolupracovat s ECU na zmírnění ukrajinské energetické krize," uvedla obchodní ředitelka společnosti Karpowership Zeynep Harezi. "Plavidla Powerships představují rychlé, spolehlivé a flexibilní řešení nedostatku elektřiny v zemi a my jsme připraveni podpořit Ukrajinu v co možná nejrychlejším zajištění potřebné energie."

Obě strany se pro dosažení tohoto cíle dohodly na pravidelných schůzkách za účelem společného rozvoje a realizace projektu a na spolupráci při získávání potřebných povolení a souhlasů ke spolupráci s třetími stranami, včetně mezinárodních organizací.

„Ukrajinská energetická soustava utrpěla 12 masivních ruských útoků, které vedly k poškození energetické infrastruktury země a k nedostatku elektřiny. Dokud válka pokračuje, není výstavba nových energetických zařízení pro nahrazení zničené nebo poškozené výrobní kapacity možná a je třeba hledat inovativní řešení současné krize," uvedl generální ředitel ECU Vitalij Butenko.

„Technologie společnosti Karpowership umožňují rychlé nasazení nových kapacit pro výrobu energie, která bude převáděna do ukrajinské rozvodné sítě. Věříme, že tak dokážeme vytvořit regionální změnu paradigmatu pro řešení ukrajinské energetické krize v době, kdy je národní infrastruktura vystavena ruským útokům," dodal Butenko.

Společnost Karpowership již působí v Africe, v Nové Kaledonii a Brazílii a s několika evropskými zeměmi jedná o dodávkách až 2 GW elektřiny prostřednictvím lodí Powerships pro zmírnění energetické krize v regionu.

Její flotila 36 lodí Powerships se může připojit přímo k elektrické síti dané země za využití stávající infrastruktury, a to za méně než 30 dní.

Powerships jsou levnější, rychlejší a flexibilnější než pozemní energetická zařízení a po vyřazení z provozu zanechávají minimální ekologickou stopu. Poté je lze jednoduše odpojit a znovu nasadit kdekoli, kde jsou právě nejvíce potřeba.

Plavidla společnosti Karpowership mohou využívat více druhů paliv a fungovat buď na zkapalněný zemní plyn, nízkosirný topný olej či bionaftu.

Protože jsou lodě Powerships dodávány s veškerou potřebnou infrastrukturou, dochází také k minimálnímu narušení místních komunit na pevnině.

Další informace o společnosti Karpowership a její flotile energetických lodí najdete na adrese https://karpowership.com/en/ .

