Karpowership a Ukrajina podpísali memorandum o spolupráci v oblasti energetiky s cieľom zmierniť energetickú krízu

Cieľom dohody je urýchliť vybudovanie kapacity výroby elektrickej energie s výkonom až 500 MW prostredníctvom lodných elektrární

Moldavsko a Rumunsko sú najpravdepodobnejšími miestami pre lode, ktoré sa majú napájať do ukrajinskej siete

LONDÝN, 26. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Karpowership podpísala memorandum o porozumení so štátnym obchodníkom, energetickou akciovou spoločnosťou JSC Energy Company of Ukraine (ECU), s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti dodávok elektrickej energie a urýchliť využívanie plávajúcich elektrární na zmiernenie energetickej krízy v krajine.

Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.

Spoločnosť Karpowership, ktorá poskytuje spoľahlivé a flexibilné plávajúce riešenia v oblasti výroby elektrickej energie v 13 krajinách, a ECU, nákupca, predajca a dodávateľ energetických zdrojov, budú spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami na vývoji a financovaní realizácie 500 MW, čo postačuje na napájanie viac ako 1 milióna domácností.

Medzi zvažovanými možnosťami sú plávajúce elektrárne, známe ako powership, ktoré by kotvili pri pobreží Moldavska a Rumunska, pričom elektrická energia by sa pripájala do ukrajinskej siete prostredníctvom prenosových vedení. V dôsledku toho spoločnosť Karpowership a ECU zapoja moldavské a rumunské orgány, aby posúdili životaschopnosť týchto dvoch možností.

„Spoločnosť Karpowership s potešením spolupracuje s ECU na zmiernení ukrajinskej energetickej krízy," uviedla Zeynep Harezi, obchodná riaditeľka spoločnosti Karpowership. „Lodné elektrárne sú rýchlym, spoľahlivým a flexibilným riešením nedostatku elektrickej energie v krajine a my sme pripravení poskytnúť podporu Ukrajine, aby čo najskôr získala potrebnú energiu."

Obe strany sa dohodli, že sa budú pravidelne stretávať s cieľom spoločne rozvíjať a realizovať projekt a spolupracovať pri zabezpečovaní potrebných povolení a súhlasov na spoluprácu s tretími stranami vrátane medzinárodných organizácií.

„Ukrajinský energetický systém zasiahlo 12 masívnych ruských útokov, ktoré viedli k poškodeniu infraštruktúry na výrobu elektrickej energie a k jej nedostatku. Kým vojna pokračuje, budovanie nových energetických blokov na obnovu stratenej alebo poškodenej výrobnej kapacity nie je reálne a musíme hľadať inovatívne riešenia súčasnej krízy," povedal výkonný riaditeľ ECU Vitalij Butenko.

„Technológia Karpowership umožňuje rýchle nasadenie novej kapacity na výrobu elektrickej energie, ktorá sa prenesie do ukrajinskej siete. Veríme, že to môže vytvoriť regionálnu zmenu paradigmy riešenia ukrajinskej energetickej krízy, kým je infraštruktúra krajiny vystavená ruským útokom," dodal Butenko.

Spoločnosť Karpowership už pôsobí v Afrike, v Novej Kaledónii a Brazílii a rokuje s niekoľkými európskymi krajinami o dodávkach až 2 GW elektrickej energie prostredníctvom lodných elektrární, aby pomohla zmierniť energetickú krízu v regióne.

Jej flotila 36 lodných elektrární sa pripája priamo k elektrickej sieti krajiny, pričom využíva existujúcu infraštruktúru a môže tak urobiť už za 30 dní.

Lodné elektrárne sú lacnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie ako pozemné energetické zariadenia a po vyradení z prevádzky zanechávajú minimálnu ekologickú stopu. Jednoducho sa odpoja a znovu nasadia všade tam, kde sú najviac potrebné.

Plavidlá spoločnosti Karpowership môžu využívať viacero palív, a to buď skvapalnený zemný plyn, vykurovací olej s nízkym obsahom síry alebo bionaftu.

Keďže sa lodné elektrárne dodávajú so všetkou infraštruktúrou, ktorú potrebujú, dochádza aj k minimálnemu narušeniu miestnych komunít na pobreží.

Viac informácií o spoločnosti Karpowership a jej flotile plávajúcich energetických riešení nájdete na stránkach https://karpowership.com/en/.

