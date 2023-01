Karpowership und Ukraine unterzeichnen Energie-Kooperationsabkommen zur Entschärfung der Stromkrise

Das Abkommen zielt darauf ab, bis zu 500 MW an Stromkapazität über Kraftwerksschiffe zu realisieren

Moldawien und Rumänien sind die wahrscheinlichsten Standorte für Schiffe zur Einspeisung in das ukrainische Netz

LONDON, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Karpowership hat eine Vereinbarung für die Zusammenarbeit mit dem staatlichen Händler JSC Energy Company of Ukraine (ECU) unterzeichnet, um die Zusammenarbeit bei der Stromversorgung zu verbessern und den Einsatz von schwimmenden Kraftwerken zur Linderung der Energiekrise des Landes zu beschleunigen.

Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.

Karpowership, das in 13 Ländern zuverlässige und flexible schwimmende Stromlösungen anbietet, und ECU – ein Käufer, Verkäufer und Lieferant von Energieressourcen – werden mit nationalen und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um die Implementierung von 500 MW zu entwickeln und zu finanzieren, genug, um mehr als eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen.

Zu den Optionen, die in Betracht gezogen werden, gehören schwimmende Kraftwerke, auch bekannt als Kraftwerksschiffe, die vor der Küste Moldawiens und Rumäniens verankert werden könnten und deren Strom über Übertragungsleitungen in das ukrainische Netz eingespeist würde. Daher werden Karpowership und ECU die moldauischen und rumänischen Behörden einschalten, um die Durchführbarkeit dieser beiden Optionen zu prüfen.

„Karpowership freut sich, mit ECU zusammenzuarbeiten, um die Stromkrise in der Ukraine zu lindern", sagte Zeynep Harezi, Chief Commercial Officer von Karpowership. „Schwimmende Kraftwerke sind eine schnelle, zuverlässige und flexible Lösung für die Stromversorgungsengpässe des Landes, und wir sind bereit, die Ukraine dabei zu unterstützen, die benötigte Energie so schnell wie möglich zu erhalten."

Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, regelmäßige Treffen abzuhalten, um das Projekt gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen und zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Zusammenarbeit mit Dritten, einschließlich internationaler Organisationen, zu erhalten, um dies zu erreichen.

„Das ukrainische Energiesystem wurde von 12 massiven russischen Angriffen heimgesucht, die zu Schäden an der Infrastruktur der Stromerzeugung und zu Stromengpässen führten. Solange der Krieg andauert, ist der Bau neuer Kraftwerksblöcke zur Wiederherstellung verlorener oder beschädigter Erzeugungskapazitäten keine praktikable Option. Wir müssen nach innovativen Lösungen für die aktuelle Krise suchen", sagte der Vorstandsvorsitzende der ECU, Vitaly Butenko.

„Die Karpowership-Technologie ermöglicht den schnellen Aufbau neuer Stromerzeugungskapazitäten, die in das ukrainische Netz eingespeist werden. Wir glauben, dass dies einen regionalen Paradigmenwechsel zur Lösung der ukrainischen Energiekrise bewirken kann, solange die Infrastruktur des Landes russischen Angriffen ausgesetzt ist", fügte Butenko hinzu.

Karpowership ist bereits in ganz Afrika, in Neukaledonien und Brasilien tätig und hat Gespräche mit mehreren europäischen Ländern geführt, um bis zu 2 GW Strom über Kraftwerksschiffe zu liefern und so die Energiekrise in der Region zu lindern.

Seine Flotte von 36 Motorschiffen schließt sich direkt an das Stromnetz eines Landes an und nutzt dabei die bestehende Infrastruktur. Dies kann in weniger als 30 Tagen geschehen.

Schwimmende Kraftwerke sind billiger, schneller und flexibler als Kraftwerke an Land und hinterlassen bei ihrer Stilllegung nur einen minimalen ökologischen Fußabdruck. Sie werden einfach ausgesteckt und dort eingesetzt, wo sie am meisten gebraucht werden.

Die Schiffe von Karpowership sind mit Vielstoffmotoren ausgestattet und können entweder mit Flüssigerdgas, schwefelarmem Heizöl oder Biodiesel betrieben werden.

Da die Kraftwerksschiffe mit der gesamten Infrastruktur geliefert werden, die sie benötigen, gibt es auch nur minimale Beeinträchtigungen für die lokalen Gemeinden an Land.

Weitere Informationen über Karpowership und seine Flotte von schwimmenden Energielösungen finden Sie unter https://karpowership.com/en/.

Medienkontakt:

[email protected]

