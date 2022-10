Les Powerships offrent un approvisionnement sûr, fiable et économique en énergie

Les navires peuvent être raccordés à un réseau électrique en 30 jours seulement

LONDRES, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Europe est en pleine crise énergétique historique et sa capacité à se procurer une énergie fiable et abordable n'a jamais été aussi incertaine.

À l'approche de l'hiver, le continent a besoin d'une solution souple, sécuritaire et pouvant être déployée presque immédiatement.

Les installations flottantes de production d'électricité de Karpowership, connues sous le nom de Powerships, sont moins chères, plus rapides et plus rapides que les unités terrestres et peuvent être connectées directement sur le réseau électrique d'un pays en 30 jours seulement.

Les Powerships peuvent fonctionner au gaz naturel, au fioul à faible teneur en soufre ou au diesel à très faible teneur en soufre, constituant ainsi presque toujours la solution d'approvisionnement la plus rentable.

« Karpowership s'engage à contribuer à atténuer la crise énergétique en Europe et est en discussion pour fournir des Powerships là où ils sont le plus nécessaires », a déclaré Zeynep Harezi, directrice commerciale de Karpowership. « La solution de Karpowership est souple, abordable et sûre. »

Comme les Powerships sont livrés avec toute l'infrastructure dont ils ont besoin, les perturbations pour les communautés locales à terre sont minimes. Elles ne laissent aucune trace lorsqu'ils sont mis hors service; elles sont simplement débranchées et redéployées là où elles sont les plus nécessaires.

Si elles sont déployées à grande échelle en Europe, elles pourraient permettre au continent d'économiser des milliards d'euros en subventions énergétiques coûteuses, allégeant ainsi le lourd fardeau financier des gouvernements et des consommateurs.

