Karpowership oferuje Europie niezbędne bezpieczeństwo energetyczne

Elektrownie Powership oferują bezpieczne, niezawodne i opłacalne dostawy energii;

Jednostki pływające mogą zostać przyłączone do sieci energetycznej w ciągu zaledwie 30 dni.

LONDYN, 4 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Europa znajduje się pod wpływem bezprecedensowego szoku energetycznego i nigdy nie było tyle niepewności co do jej zdolności do pozyskiwania niezawodnej i niedrogiej energii.

W związku ze zbliżającą się zimą kontynent potrzebuje rozwiązania, które jest elastyczne, bezpieczne i może zostać wdrożone niemal natychmiast.

Pływające elektrownie Karpowership, znane jako Powership, są tańsze, szybsze i znacznie bardziej elastyczne niż jednostki lądowe i mogą być podłączone do sieci elektrycznej danego kraju w ciągu zaledwie 30 dni.

Jednostki Powership są przystosowane do zasilania różnorodnym paliwem, pracują na gazie ziemnym, oleju opałowym o niskiej zawartości siarki lub oleju napędowym o wyjątkowo niskiej zawartości siarki, co zapewnia, że są zawsze najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w zakresie dostaw.

„Firma Karpowership jest zaangażowana w działania mające na celu złagodzenie kryzysu energetycznego w Europie i prowadzi rozmowy w celu dostarczenia elektrowni Powership tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – powiedziała Zeynep Harezi, dyrektor handlowa Karpowership. - Rozwiązanie proponowane przez naszą spółkę jest elastyczne, przystępne cenowo i bezpieczne".

Z uwagi na to, że jednostki Powership są dostarczane z całą potrzebną infrastrukturą, zakłócenia dla społeczności lokalnych na lądzie są minimalne. Nie pozostawiają również śladu po wycofaniu z eksploatacji; są po prostu odłączane i umieszczane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Jeśli zostaną zastosowane w Europie na szeroką skalę, umożliwią zaoszczędzenie miliardów euro na kosztownych dotacjach do energii, zmniejszając tym samym dotkliwe obciążenie finansowe rządów i konsumentów.

