Karpowership ponúka Európe energetickú bezpečnosť, ktorú naliehavo potrebuje.

Lodné elektrárne ponúkajú bezpečné, spoľahlivé a nákladovo efektívne dodávky energie.

Plavidlá možno pripojiť k elektrickej rozvodnej sieti už za 30 dní.

LONDÝN, 4. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Európa sa nachádza uprostred bezprecedentného šoku v dodávkach energie a jej schopnosť zabezpečiť si spoľahlivú a cenovo dostupnú energiu nebola nikdy taká neistá.

S blížiacou sa zimou potrebuje kontinent riešenie, ktoré je flexibilné, bezpečné a dá sa nasadiť takmer okamžite.

Plávajúce zariadenia na výrobu elektrickej energie spoločnosti Karpowership, známe ako lodné elektrárne, sú lacnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie ako pozemné jednotky a môžu byť pripojené do elektrickej siete krajiny už za 30 dní.

Lodné elektrárne využívajú rôzne palivá, fungujú na zemný plyn, vykurovací olej s nízkym obsahom síry alebo naftu s veľmi nízkym obsahom síry, čo zaručuje, že sú vždy nákladovo najefektívnejším riešením zásobovania.

„Spoločnosť Karpowership je odhodlaná pomôcť zmierniť energetickú krízu v Európe a rokuje o dodávkach lodných elektrární tam, kde sú najviac potrebné," uviedla obchodná riaditeľka spoločnosti Karpowership Zeynep Harezi." Riešenie spoločnosti Karpowership je flexibilné, cenovo dostupné a bezpečné.

Keďže sa lodné elektrárne dodávajú so všetkou infraštruktúrou, ktorú potrebujú, dochádza k minimálnemu narušeniu miestnych komunít na pobreží. Po vyradení z prevádzky tiež nezanechávajú žiadne stopy; jednoducho sa odpoja a znovu nasadia tam, kde sú najviac potrebné.

Ak by sa zaviedli v Európe vo veľkom meradle, mohli by na kontinente ušetriť miliardy eur na nákladných energetických dotáciách, čím by sa znížilo akútne finančné zaťaženie vlád a spotrebiteľov.

