Kavalan vence o Icons of Whisky, WWA 2021

Esta é a terceira vez que a destilaria Kavalan foi nomeada "Atração para o Visitante de 2021" da Icons. O prêmio deste ano reconhece a inovação de uma destilaria dedicada a contar a história do uísque Kavalan. Em 2020, a destilaria concluiu seu "Kavalan Garden Hall", incorporando um deslumbrante bar de coquetéis, um laboratório de uísque do tipo "faça você mesmo" totalmente remodelado e uma sala de degustação que oferece a linha completa da Kavalan e uísques exclusivos da destilaria servidos diretamente dos tonéis. O Garden Hall tem como objetivo destacar o ambiente natural da destilaria e oferecer aos visitantes um espaço imersivo para vivenciar a marca Kavalan.

O prêmio de Embaixador Mundial de Marca de Uísque da Icons of Whisky 2021 homenageia as habilidades únicas de Kaitlyn Tsai na promoção não apenas da Kavalan, mas também da terra natal da marca. Nas masterclasses e entrevistas de Kaitlyn, ela explica de forma eloquente como a beleza natural do condado de Yilan molda um uísque conhecido por sua complexidade, profundidade e suavidade. Várias vezes, Kaitlyn canaliza sua paixão pelo uísque de Taiwan pintando uma imagem inesquecível de um uísque notável.

A Kavalan também ganhou um punhado das principais medalhas no World Whiskies Awards (WWA) de 2021. O "melhor puro malte taiwanês de tonel único" foi para o Solist Oloroso Sherry da Kavalan, e o "melhor puro malte taiwanês" foi para o Kavalan Podium, a segunda vez que o Podium ganhou este prêmio após sua vitória em 2016.

O que disseram os juízes sobre o Solist Oloroso Sherry:

"Uma verdadeira bomba de xerez no nariz com intensa influência de Pedro Ximénez. Notas de damasco, sultanas e compota de cerejas, com influência amadeirada. No paladar é floral, frutado e com notas de xerez, com passas, pêssegos, ameixas, chocolate amargo e especiarias variadas elegantes."

E sobre o Podium:

"Uma sensação muito maltada no nariz, com especiarias suaves, baunilha, caramelo, frutas secas e um toque de tabaco. O sabor do malte persiste no paladar, onde encontra notas clássicas de carvalho, mel, baunilha, avelãs tostadas e um toque defumado. O final é picante e ligeiramente apimentado e defumado. Muito limpo, bem equilibrado e complexo."

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha de Neve e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de fabricação de bebidas na empresa matriz, King Car Group. Ganhamos mais de 450 prêmios de ouro ou mais nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Contato para a imprensa:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1486823/20210329_WWA_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1486824/20210329_WWA_1.jpg

FONTE Kavalan

