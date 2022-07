Kawaiiverse Hackathon 2022: Budování herního ekosystému Kawaiiverse

Kawaiiverse je společným projektem renomované herní společnosti Imba, která má na kontě řadu úspěšných her, a platformy Oraichain, prvního inteligentního a bezpečného řešení na světě pro vznikající Web3, škálovatelné DApps a decentralizovanou umělou inteligenci. Projekt Kawaiiverse vznikl v roce 2021 farmářskou hrou v anime stylu Kawaii Islands s vizí vybudovat Anime Metaverse, ve kterém by si každý mohl hrát, tvořit, navazovat spojení a vydělávat. Po několika vylepšeních ekonomiky nyní Kawaii Islands funguje na modelu udržitelné ekonomiky, který byl navržen tak, aby chránil tokeny před hyperinflací a vyřešil jeden z hlavních problémů her play-to-earn (P2E).