Kawaiiverse Hackathon 2022: budowanie ekosystemu gier Kawaiiverse

Poza zrównoważoną ekonomią metawersum anime dysponuje teraz własną podsiecią na Oraichain, która obsługuje EVM i Cosmos, co stanowi silny fundament infrastrukturalny pod przyszły rozwój.

Zespół deweloperów organizuje pierwszy w historii hackathon w ramach tego projektu, dążąc do rozbudowy ekosystemu gier będącego jednym z kluczowych elementów Kawaiiverse. Zapraszamy wszystkich niezależnych deweloperów i niezależne studia z całego świata do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i stworzenia prototypu gry według własnych preferencji. Jest to okazja do rozwoju umiejętności i udziału w kształtowaniu stale rosnącego ekosystemu.

Korzyści

Zespoły uczestniczące w hackathonie zyskają możliwość:

skorzystania z indywidualnego doradztwa specjalistów Kawaii w zakresie produkcji gier i zagadnień związanych z technologią blockchain;

otrzymania wstępnego grantu w wysokości co najmniej 5 tys. USD na opracowanie projektu, który może później otrzymać finansowanie na realizację;

ekskluzywny dostęp do narzędzi deweloperskich Kawaiiverse z indywidualnym instruktażem ze strony inżynierów z Oraichain;

wsparcie w zakresie sprzedaży niewymienialnych tokenów (NFT) w Kawaiiverse w długoterminowym modelu dzielenia zysku;

uczestnictwa w programie dzielenia przychodów z rynku NFT i produkowanej gry.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://hackathon.kawaii.global/ .

Zachęcamy zespoły niezależnych deweloperów i niezależne studia do przygotowania pomysłów, stworzenia prototypu i stania się częścią świata Kawaiiverse.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1857331/Kawaiiverse_Hackathon_2022___Bouncing_Anime_Metaverse.jpg

SOURCE Kawaii Islands