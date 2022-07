Marathon de programmation 2022 de Kawaiiverse : Bâtir l'écosystème de jeu de Kawaiiverse

Dans le but d'incuber l'Anime Metaverse, propriété de la communauté, Kawaiiverse a récemment lancé son tout premier Hackathon avec pour mission de trouver des talents prometteurs de partout dans le monde, en commençant par des projets de jeu.

ROAD TOWN, Angleterre, le 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Des équipes de développeurs de jeux et d'individus passionnés par les jeux auront la chance de gagner un premier prix de 5 000 $ et des options pour développer davantage leur jeu avec le soutien de SmartML pour rejoindre Kawaiiverse, le hub central pour les créateurs d'Anime et de Manga en blockchain. L'écosystème de jeu n'est que le début de ce metaverse et des opportunités s'ouvrent pour les développeurs plus intéressés à se joindre.