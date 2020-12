Kemin recebe aprovação da Anvisa para suplemento alimentar de fortalecimento imunológico BetaVia(TM)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil aprova produto como novo ingrediente

DES MOINES, Iowa, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Kemin Industries, uma fabricante internacional de ingredientes que busca transformar de forma sustentável a qualidade de vida a cada dia para 80% do mundo com seus produtos e serviços, anunciou hoje que seu produto de nutrição e saúde humana para suporte imunológico, BetaVia™, recebeu aprovação como um novo ingrediente no Brasil.

Em 9 de novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde publicou uma resolução[1] autorizando a utilização do BetaVia como novo ingrediente alimentício no país. Esta autorização no Brasil ocorre após uma recente avaliação de segurança positiva recente pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (European Food Safety Authority - EFSA) sobre o BetaVia, bem como o status de Geralmente Reconhecido como Seguro (GRAS) do BetaVia pelo Food and Drug Administration dos EUA.

"Estamos extremamente animados em saber da aprovação do BetaVia pela Anvisa, já que o Brasil é um mercado estratégico chave em termos de crescimento para o produto e a Kemin Human Nutrition and Health", disse José Piccolotto, presidente da Kemin Human Nutrition and Health. "O Brasil é um dos muitos países que mostram o desejo de oferecer ingredientes que melhorem o sistema imunológico em seus alimentos e bebidas funcionais e suplementos dietéticos, e nossos ingredientes - incluindo o BetaVia - atendem a essa necessidade."

O BetaVia é fabricado através de um processo de fermentação patenteado usando uma cepa proprietária da alga Euglena gracilis. O produto finalizado oferece efeitos imunomoduladores benéficos que são comprovados por pesquisas clínicas e pré-clínicas.

Um estudo clínico2publicado recentemente mostrou que os participantes que receberam um suplemento contendo BetaVia Complete por um período de 90 dias experimentaram os seguintes benefícios imunológicos para a saúde, quando comparados aos participantes que receberam um placebo:

30 sintomas a menos de infecção do trato respiratório superior (upper respiratory tract infection - URTI), o que é 70% menor do que aqueles que receberam o placebo

10 dias a menos de sintomas de ITRS

45% menos episódios de ITRS

3,3 menos dias relatados de doença

Gravidade global 80% menor, que é a gravidade total dos sintomas ao longo do tempo

"A Kemin está focada em fornecer soluções sustentáveis de alta qualidade aos nossos clientes e esperamos atender às crescentes necessidades de saúde imunológica no mercado brasileiro", disse Rosemeire Shiraishi, gerente de vendas para a América Latina da Kemin Human Nutrition and Health.

Para saber mais sobre os benefícios do BetaVia™ na saúde imunológica, clique aqui.

Sobre a Kemin Industries

A Kemin Industries (www.kemin.com)é um fabricante internacional de ingredientes dedicado a transformar de maneira sustentável a qualidade de vida de 80% do mundo com seus produtos e serviços. A empresa fornece mais de 500 ingredientes especiais para saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêutica, tecnologias alimentares, tecnologias de cultivo e indústrias têxteis.

Durante mais de meio século, a Kemin tem se dedicado a usar as ciências aplicadas para abordar os desafios do setor e oferece soluções através de produtos para clientes de mais de 120 países. A Kemin oferece ingredientes para alimentar uma população cada vez maior por meio de seu compromisso com a qualidade, a segurança e a eficácia dos alimentos, rações e produtos para o cuidado da saúde.

Fundada em 1961, a Kemin é uma empresa privada e de administração familiar que conta com mais de 2.800 funcionários em todo o mundo e que tem presença em 90 países, incluindo fábricas na Bélgica, Brasil, China, Índia, Itália, Rússia, San Marino, Singapura, África do Sul e Estados Unidos.

