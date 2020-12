Kemin recibe la autorización de Anvisa para el suplemento dietario BetaVia(TM) que fortalece el sistema inmune

DES MOINES, Iowa, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, fabricante global de ingredientes que se esfuerza todos los días por transformar de manera sustentable la calidad de vida del 80 % de la población mundial con sus productos y servicios, anunció hoy que BetaVia™, su producto para la nutrición y salud humanas que fortalece el sistema inmune, ha recibido la autorización como ingrediente novedoso en Brasil.

El 9 de noviembre, la Agencia reguladora de salud (Anvisa) del Ministerio de Salud de Brasil publicó una resolución[1] en la que autoriza el uso de BetaVia como nuevo ingrediente alimentario en el país. Esta autorización en Brasil fue posible por una reciente evaluación de seguridad positiva que realizó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en BetaVia, así como su estado autoverificado de Generalmente reconocido como seguro (GRAS) de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos.

"Estamos muy emocionados de que Anvisa haya autorizado BetaVia, ya que Brasil es un mercado estratégico fundamental en términos de crecimiento para el producto y para Kemin Human Nutrition and Health", expresó José Piccolotto, presidente de Kemin Human Nutrition and Health. "Brasil en uno de los tantos países que muestran un deseo de proporcionar ingredientes que mejoren el sistema inmune en sus alimentos y bebidas funcionales y en suplementos dietarios, y nuestros ingredientes, como BetaVia, satisfacen esta necesidad".

BetaVia se produce a través de un proceso de fermentación patentado utilizando una especie patentada del alga, Euglena gracilis. El producto final ofrece efectos inmunomoduladores beneficiosos que están respaldados por investigaciones clínicas y preclínicas.

Un ensayo clínico recientemente publicado2 mostró que los participantes que recibieron un suplemento que contenía BetaVia Complete durante 90 días experimentaron los siguientes beneficios de salud del sistema inmune cuando se compararon con aquellos participantes que recibieron placebo:

30 presentaron menos síntomas de infección del tracto respiratorio superior (URTI), lo que significa un 70 % menos que aquellos que recibieron placebo

10 pasaron menos días con síntomas de URTI

Un 45 % menos de episodios de URTI

Las personas reportaron 3,3 días menos de enfermedad

80 % menos gravedad a nivel general, que es la gravedad total de los síntomas en el tiempo

"Kemin se dedica a entregar soluciones sustentables de alta calidad a sus clientes, y esperamos satisfacer las crecientes necesidades de salud del sistema inmune dentro del mercado brasileño", sostuvo Rosemeire Shiraishi, gerenta de ventas para Latinoamérica de Kemin Human Nutrition and Health.

Para obtener más información sobre los beneficios de BetaVia™ para la salud del sistema inmune, haga clic aquí.

Acerca de Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) es un productor de ingredientes a nivel global que se esfuerza todos los días para transformar de manera sustentable la calidad de vida del 80 % de la población mundial con sus productos y servicios. La empresa suministra más de 500 ingredientes especializados para la salud y nutrición humana y animal, alimentos para mascotas, acuicultura, nutracéutica, tecnologías de los alimentos, agrotecnología e industrias textiles.

Durante más de medio siglo, Kemin se ha dedicado a utilizar la ciencia aplicada para abordar los desafíos de la industria y ofrecer soluciones de productos a clientes en más de 120 países. Kemin ofrece ingredientes para alimentar a la creciente población con un compromiso con la calidad, seguridad y eficacia de los productos alimenticios, alimentos para mascotas y los relacionados con la salud.

Establecida en 1961, Kemin es una empresa privada y familiar con más de 2.800 empleados a nivel mundial y operaciones en 90 países, incluidas las instalaciones de producción en Bélgica, Brasil, China, India, Italia, Rusia, San Marino, Singapur, Sudáfrica y los Estados Unidos.

Contactos para los medios:

Kim Edwards, gerenta global de productos, [email protected], +1 515 559 5407

Wládia Vilar, gerenta de servicios técnicos, [email protected], +55 19 98356-0039

REFERENCIAS:

[1] Resolução-Re Nº 4.502, De 4 De Novembro De 2020

2 Evans, M., et al., Effect of a Euglena gracilis Fermentate on Immune Function in Healthy, Active Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 2019, 11(12), 2926

FUENTE Kemin Industries

Related Links

http://www.kemin.com



SOURCE Kemin Industries