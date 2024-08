Keymed Biosciences anuncia los resultados provisionales del primer semestre de 2024

En junio de 2024, se publicó en The New England Journal of Medicine un trabajo de investigación titulado «A Novel Anti-CD38 Monoclonal Antibody for Treating Immune Thrombocytopenia». Los resultados mostraron que el 95,5% de los pacientes (21/22) alcanzaron un recuento de plaquetas ≥50 × 109/L en un plazo de 8 semanas tras la primera aceptación de la infusión de CM313, con una mediana de duración acumulada para un recuento de plaquetas ≥50 × 109/L de 23 semanas.