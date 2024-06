El Kia Carnival del 2025 tiene un MSRP inicial de $36,500

La nueva variante del Carnival Híbrido comienza en $40,500

El renovado minvan eleva el atractivo polivalente con potencia híbrida, sofisticadas mejoras de diseño y tecnología de última generación.

IRVINE, Calif., 24 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia anunció hoy detalles de precios para el renovado Carnival del 2025, que cuenta con un diseño más atrevido, tecnología de próxima generación y un tren motriz turbo-híbrido opcional, destacando sus versátiles capacidades multipropósito.

Niveles de equipamiento/precios: MSRP (excluye destino de $1,395)1

KIA AGREGA UN MOTOR HÍBRIDO A LA LÍNEA DE MPV DEL CARNIVAL Y ANUNCIA LOA PRECIOS PARA EL 2025





Carnival LX $36,500 Carnival LXS $38,500 Carnival EX $40,700 Carnival SX $45,600 Carnival SX Prestige $50,600 Carnival Hybrid LXS $40,500 Carnival Hybrid EX $42,700 Carnival Hybrid SX $47,600 Carnival Hybrid SX Prestige $52,600

Para el año modelo 2025, el lenguaje de diseño actualizado del Carnival combina elementos exteriores audaces con un interior elegante y de alta tecnología. Las características notables incluyen una gran parrilla escultural, faros con forma de cubo intrincadamente detallados, la exclusiva iluminación Star Map de Kia en la parte delantera y trasera, y diseños de rines geométricos que van desde 17 a 19 pulgadas disponibles (los modelos EX y superiores tienen rines estándar de 19 pulgadas).

En el interior, un panel de tablero estándar integra una pantalla TFT de 4,2 pulgadas y una pantalla de 12,3 pulgadas con Android Auto inalámbrico estándar y Apple CarPlay. Los modelos EX y superiores cuentan con una actualización de instrumentación completamente digital con un grupo de 12,3 pulgadas y pantallas de navegación e información de 12,3 pulgadas2 sobre un panel panorámico curvo. Seis puertos USB-C estándar están convenientemente ubicados en toda la cabina en las tres filas, mientras que dos tomas de corriente y dos inversores de 115 V (solo en SX y SX-P) sirven como fuentes de energía adicionales.

Los asientos estándar "Slide-Flex" para las versiones de 8 pasajeros (excepto aquellos equipados con asientos VIP Loung opcionales) tienen una segunda fila deslizante, mientras que los asientos removibles de la segunda fila y los asientos plegables en el piso de la tercera fila continúan siendo un elemento básico del Carnaval. Las puertas corredizas eléctricas duales con apertura manos libres son estándar, con versiones EX y superiores que agregan un conjunto de características estándar para familias que incluyen una cámara en la cabina, un intercomunicador en la cabina y un modo silencioso. Un sistema de reconocimiento de voz estándar responde a comandos clave como abrir las ventanas o ajustar el control de clima, mientras que las características de conveniencia para el conductor disponibles incluyen una pantalla Head Up Display a todo color de 11 pulgadas3, (Full Display Mirror) espejo de pantalla completa4, y Digital Key (llave digital) 2 de base ultraancha 2.05.

El sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (Cabina de navegación para el automóvil conectado -ccNC) de próxima generación de Kia es nuevo en el Carnival, lo que le permite recibir actualizaciones inalámbricas6. Un sistema de entretenimiento trasero Connected Car Rear Cockpit (Cabina trasera del coche conectado -ccRC) disponible con monitores duales de 14,6 pulgadas y resolución Full HD puede transmitir desde plataformas populares, con el potencial de agregar contenido futuro por aire. El rendimiento del Carnival aún proviene de un motor V6 GDI de 3.5 litros disponible que produce 287 caballos de fuerza y 260 libras pie. de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades.

El Carnival Híbrido recientemente agregado tiene un motor turbo híbrido de 1.6 litros combinado con un motor de 54kW y una transmisión automática de 6 velocidades, con una potencia combinada de 242 caballos de fuerza, 271 libras pies de torque. Otras características exclusivas del Carnival Híbrido incluyen ruedas aerodinámicas de 17 pulgadas (estándar en la versión LXS), Active Air Flaps estándar integrados en la fascia delantera y paletas de frenado regenerativo.

El conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor estándar y disponibles del Carnival7 se actualiza con las últimas versiones de Kia. Un elemento central de la avanzada tecnología de asistencia al conductor del Carnival es el asistente estándar para evitar colisiones frontales8, que ahora ofrece asistente en cruces (FCA-JC); cambio de carril en sentido contrario (FCA-LO); cambio de carril de lado (FCA-LS); y asistencia de dirección evasiva (FCA-ESA) en modelos SX y superiores. Los modelos SX y superiores también reciben asistencia de conducción en carretera estándar 29 (HDA 2) un sistema de conveniencia para el conductor que está diseñado para mantener una distancia predeterminada del vehículo detectado en frente, mantener el vehículo dentro de los marcadores de carril detectados en ciertas carreteras y ayudar en los cambios de carril bajo ciertas condiciones.

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia es reconocida como una de las empresas más influyentes de 2023 según TIME100. Kia actúa como "socio automotriz oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos vendidos a través de una red de más de 775 concesionarios. en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico de comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El SUV totalmente eléctrico de tres filas EV9 del 2025 o más nuevo, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas obtenidas en los EE. UU. y en todo el mundo.

1MSRP excluye destino y manejo, impuestos, título, tarifas de licencia, opciones y cargos minoristas. Precios reales establecidos por el minorista y pueden variar.

2Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema del vehículo que le distraiga de la operación segura del vehículo.

3No prestar atención a las condiciones de viaje y al funcionamiento del vehículo podría provocar la pérdida de control del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

4Full Display Mirror (Espejo de pantalla completa) es una marca registrada de Gentex.

5Kia Digital Key 2.0 requiere una suscripción elegible a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular cuando se utiliza un dispositivo inteligente.

6Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect

7Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

8Cuando está activada, la asistencia para evitar colisiones frontales no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos delante del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

9Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funcione en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445596/KIA_2025_Carnival_HEV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/4777132/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America