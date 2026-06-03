IRVINE, Calif., 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) y Kia América (KUS) celebraron el inicio de la producción de su nuevo vehículo, marcando tres hitos importantes para la planta de fabricación avanzada: el primer modelo Kia, el primer vehículo eléctrico híbrido (HEV) y el tercer vehículo que se ensambla en la planta.

KIA AMERICA Y HYUNDAI MOTOR GROUP METAPLANT AMERICA CELEBRAN EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN DEL KIA SPORTAGE HIBRIDO 2027 (PRNewsfoto/Kia America)

El Kia Sportage Híbrido se une a la gama de HMGMA junto con los galardonados vehículos eléctricos Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 9, demostrando la amplia capacidad de Hyundai Motor Group en sistemas de propulsión. Esta flexibilidad de producción se incorporó al diseño original de HMGMA, lo que permite la integración perfecta de diferentes sistemas de propulsión con mínimas modificaciones. La planta tiene capacidad para producir hasta 10 vehículos diferentes.

«Una vez más, Marty y yo nos enorgullece unirnos a Sean Yoon de Kia, Stuart Countess y a todo el equipo de Metaplant para celebrar este momento histórico para nuestro gran estado», declaró el gobernador de Georgia, Brian Kemp. "Nuestro éxito mutuo es el resultado directo de nuestra probada colaboración para crear relaciones duraderas entre Kia América, la planta de Metaplant de HMG, la comunidad local y los trabajadores de Georgia. Esperamos que este nuevo vehículo se una a la gama de vehículos fabricados en Georgia y contribuya a la creación de empleo en nuestras comunidades durante los próximos años".

"Esto marca un hito importante para Kia en el estado de Georgia y para nuestros clientes en todo Estados Unidos", declaró Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia America. "La planta de Metaplant en Savannah es nuestra segunda gran inversión en Georgia y una clara muestra de nuestra confianza en el futuro de este estado como potencia automotriz. Confiamos plenamente en que Metaplant mantendrá el fuerte impulso que ha logrado el Sportage Híbrido desde su actualización el año pasado, convirtiéndose rápidamente en uno de nuestros modelos de mayor volumen".

"Este es un momento emocionante para todos nosotros en HMGMA", afirmó Tony Heo, presidente y director ejecutivo de HMGMA. "Gracias a la dedicación de nuestros Meta Pros y a la solidez de nuestro sistema de fabricación flexible, nos hemos preparado con éxito para producir nuestro primer vehículo híbrido y nuestro primer modelo Kia. Hoy representa un importante paso adelante en nuestra continua construcción del futuro de la movilidad mediante una fabricación de primer nivel aquí en Georgia".

Este evento consolida el compromiso de casi dos décadas de Kia América con la producción de vehículos galardonados en el estado de Georgia. La fábrica de Kia en West Point actualmente ensambla la nueva Telluride de segunda generación, los vehículos eléctricos EV9 y EV6, y las versiones con motor de combustión interna de los populares SUV Sportage y Sorento. Con el inicio del ensamblaje del Sportage Híbrido en Georgia, Kia busca ampliar la cantidad de SUV producidos y vendidos en el mercado estadounidense y acelerar aún más la electrificación de toda su gama.

A la celebración asistieron aproximadamente 200 Meta Pros, quienes compartieron este hito tras una exhaustiva preparación para el nuevo sistema de propulsión. Numerosos miembros del equipo viajaron a las instalaciones de Kia en West Point, Georgia, y Corea del Sur para aprender las mejores prácticas en la producción del Sportage Híbrido, garantizando así que HMGMA esté equipada para ofrecer los más altos niveles de calidad, eficiencia y rendimiento.

Actualmente, la planta de Kia en West Point emplea a más de 3200 personas, y HMGMA suma cerca de 2000 profesionales de Meta, un porcentaje muy elevado procedente del estado de Georgia. Ambas plantas siguen generando empleos de alta calidad y oportunidades económicas para sus comunidades locales y para todo el estado.

Distinguidos invitados, entre ellos el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y América, Seungkyu (Sean) Yoon, y el presidente y director ejecutivo de Kia Georgia, Stuart Countess, se unieron a la celebración. Durante la ceremonia, el primer Kia Sportage Híbrido ensamblado en HMGMA hizo su debut en una demostración de las avanzadas capacidades de automatización de la planta, siendo transportado al escenario en un robot móvil autónomo (AMR). El gobernador Kemp viajó en el vehículo durante la presentación, destacando la innovación y la tecnología integradas en toda la planta de Meta.

La incorporación del Kia Sportage Híbrido representa un paso significativo en la expansión de la cartera de producción de HMGMA para las tres marcas de Hyundai Motor Group —Kia, Hyundai y Genesis— y refuerza el liderazgo del grupo como líder mundial en fabricación inteligente, electrificación y soluciones de movilidad sostenible. Kia ahora tiene capacidad para producir hasta 550 000 vehículos al año en sus instalaciones de West Point y HMGMA. Por el momento, no se han anunciado planes para futuros modelos.

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las «Empresas más sostenibles del mundo» de 2025 por la revista TIME. Kia se desempeña como el «Socio Automotriz Oficial» de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, comercializados a través de una red de casi 800 concesionarios en los EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos totalmente eléctricos EV6 (2026 y 2027), el SUV de tres filas totalmente eléctrico EV9, el Sportage (excluyendo el modelo PHEV), el Sorento (excluyendo los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos utilizando piezas de origen estadounidense y global.

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FUENTE Kia America