El Seltos LX FWD desde $24,990 MSRP 1

Más grande, más audaz, más inteligente y espacioso, el nuevo Seltos ofrece el mejor espacio para pasajeros en su clase 2 y la mayor capacidad de carga de su segmento 3

Múltiples opciones de motorización: Motor de 2.0 litros de aspiración natural o motor turboalimentado de 1.6 litros.

IRVINE, Calif., 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia America anunció hoy los precios del nuevo Kia Seltos del 2027, un SUV compacto de segunda generación, con un precio de venta sugerido (MSRP) para la versión LX FWD que comienza en tan solo $24,990. Completamente rediseñado para el 2027, el Seltos es más grande, más capaz y refinado, ofreciendo mayor espacio para pasajeros, mayor utilidad y tecnología avanzada, todo ello envuelto en un auténtico diseño de SUV inspirado en el Telluride.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL NUEVO SELTOS 2027

El nuevo Seltos cuenta con una mayor distancia entre ejes y una postura más ancha, lo que contribuye a ofrecer el mejor espacio para pasajeros de su clase2 y versatilidad de carga. El espacio de carga se ha ampliado a aproximadamente 64,2 pies cúbicos detrás de la primera fila y a aproximadamente 27,8 pies cúbicos detrás de la segunda fila, lo que brinda a los clientes mayor flexibilidad. En el interior, la cabina se inspira en los detalles del Telluride, con materiales suaves al tacto mejorados y acabados refinados.

Equipado con una variedad de tecnología diseñada para la comodidad diaria, el Seltos del 2027 incluye una pantalla táctil digital estándar de 12,3 pulgadas4, pantalla de instrumentos y panel de visualización de clima de 5 pulgadas, estándar e inalámbrico Apple CarPlay5 y Android Auto6. Todos los modelos incluyen un impresionante conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor7. Las nuevas funciones disponibles, como el monitor de visión periférica y el monitor de visión de punto ciego, mejoran el valor y el atractivo del Seltos.

El Seltos del 2027 estará disponible con un motor de 2.0 litros o un ágil motor turboalimentado de 1.6 litros. Como novedad para el modelo 2027, las llamativas versiones X-Line están disponibles con ambos motores, 2.0L y 1.6T, e introducen una apariencia más robusta con fascias únicas, guardabarros en negro piano, detalles oscurecidos y diseños de rines exclusivos. También disponible: Control vectorial de par multimode AWD8 En los modelos equipados con motor 1.6T y hasta 8.1 pulgadas de distancia al suelo en las versiones X-Line, la capacidad aventurera del Seltos mejora aún más.

El nuevo Kia Seltos del 2027 se ofrece en las versiones LX, S, EX y X-Line, y sus precios no incluyen los gastos de envío de 1495 dólares:

Precios - MSRP1 (no incluye los

gastos de envío de 1495 dólares)

Seltos LX FWD $24,990 Seltos S FWD $26,390 Seltos LX AWD $26,690 Seltos S AWD $28,090 Seltos EX FWD $28,390 Seltos X-Line S $28,990 Seltos EX AWD $30,090 Seltos X-Line SX $32,790

El precio del nuevo Kia Seltos HEV se anunciará más cerca de su fecha de lanzamiento a finales de este año.

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Especificaciones del vehículo, incluyendo el consumo de combustible

Características y opciones

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las «Empresas más sostenibles del mundo» de 2025 por la revista TIME. Kia se desempeña como el «Socio Automotriz Oficial» de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, comercializados a través de una red de casi 800 concesionarios en los EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos totalmente eléctricos EV6 (2026 y 2027), el SUV de tres filas totalmente eléctrico EV9, el Sportage (excluyendo el modelo PHEV), el Sorento (excluyendo los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos utilizando piezas de origen estadounidense y global.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, título de propiedad, licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar.

2 El mejor espacio para pasajeros de su clase: Comparación basada en datos disponibles públicamente sobre el volumen de pasajeros en los CUV de entrada de 2026 y 2027 a abril de 2026. Clase de CUV de entrada según la segmentación de Kia.

3 Máximo espacio de carga líder en su clase: Comparación basada en datos públicos sobre el espacio de carga detrás de la primera fila (con los asientos traseros abatidos) en los CUV de entrada de 2026 y 2027 a partir de abril de 2026. Clase CUV de entrada según la segmentación de Kia.

4 Consta de un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla táctil de info-entretenimiento de 12,3 pulgadas y una pantalla de climatización de 5 pulgadas.

5 Apple CarPlay funciona con datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

6 Android Auto™: La interfaz de usuario para vehículos es un producto de Google, y se aplican sus términos y políticas de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto disponible en Google Play y un smartphone compatible con Android™ 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android Auto es una marca comercial de Google LLC.

7 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

8 Ningún sistema, por muy avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor ni todas las condiciones de la carretera. Conduzca siempre con precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993954/Kia_2027_Seltos.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/6001108/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America