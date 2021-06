Kia America anuncia el Soul 2022

Se discontinúa la variante LX con transmisión manual. El nuevo paquete de conveniencia LX incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas y agrupa varios sistemas avanzados de asistencia al conductor, entre ellos los siguientes: Advertencia de colisión en el punto ciego, Asistencia para evitar colisiones de tráfico posterior, Asistencia para cambio de carril, Asistencia para evitar colisiones frontales, Asistencia para mantenerse en el carril y Aviso de atención al conductor.1 Además, para el LX, la pantalla estándar en el panel frontal es ahora de ocho pulgadas (una pulgada más que el modelo del año pasado).

El color Gris Acero (Steel Gray) reemplaza al Plateado Brillante (Sparkling Silver) en las versiones LX, S y EX.

Versiones/Precio sugerido por el fabricante 2 – MSRP (excluye $1,175 de cargos de envío):

• LX 2.0L I4 (A/T) $19,190 • S 2.0L I4 (A/T) $21,490 • X-Line 2.0L I4 (A/T) $22,590 • GT-Line 2.0L I4 (A/T) $22,590 • EX 2.0L I4 (A/T) $23,490 • Turbo 1.6T Turbo I4 (A/T) $27,790

Motores:

• I4 de 2.0 litros: 147 caballos de fuerza/132 libra-pie de torque • I4 de 1.6 litros turboalimentado: 201 caballos de fuerza/195 libra-pie de torque

Autonomía de combustible – Estimación EPA MPG: (ciudad/carretera/combinado) 3 :

• 2.0L I4 (A/T): 28/33/30 (llantas de 16 y 18 pulgadas) • 2.0L I4 (A/T): 29/35/31 (llantas de 17 pulgadas) • Turbo 1.6T Turbo I4 (A/T): 27/32/29 (llantas de 18 pulgadas)

Características disponibles de Asistencia al Conductor:

Asistencia para evitar colisiones frontales

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Asistencia para mantenerse en el carril

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Aviso de atención al conductor

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Advertencia de colisión en el punto ciego

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Asistencia para cambio de carril

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Asistencia para evitar colisiones por tráfico posterior

Estándar: S, X-Line, GT-Line, EX, Turbo

Asistencia para evitar colisiones frontales – Peatón

Estándar: Turbo

Dimensiones: (in.):

• Largo total: 165.2 • Ancho total: 70.9 • Alto total: 63.0 • Distancia entre ejes: 102.4 • Volumen de carga: 62.1 pies cúbicos (máx.)

1 Estos sistemas no sustituyen los procedimientos apropiados y seguros de manejo, estacionamiento o retroceso. Estos sistemas pueden no detectar todos los objetos que se encuentran detrás o junto al vehículo, ni los que se encuentran en el punto ciego del vehículo o en su dirección de desplazamiento. Ningún sistema, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con precaución.

2 El precio sugerido por el fabricante (MSRP) no incluye los cargos de envío y manipulación, impuestos, registro, cargo de la licencia, opciones y cargos del vendedor. Los precios finales son definidos por el concesionario y pueden variar.

3 Con base en estimaciones de la EPA. El millaje real variará según las opciones, las condiciones y los hábitos de conducción, y el estado en que se encuentre su vehículo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1538589/Kia_2022_Soul.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America

Related Links

https://www.kiamedia.com



SOURCE Kia America