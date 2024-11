KIA AMERICA HACE UN EMOCIONANTE REGRESO AL SEMA CON CONCEPTOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A LA AVENTURA

CONCEPTO EV9 "ADVNTR" EV SUV: el SUV EV más aventurero que ofrece capacidad resistente y máxima flexibilidad de estilo de vida

PV5 "WKNDR" CONCEPT EV VAN[1]: el vehículo eléctrico más moderno y capaz, diseñado para complementar el lado audaz de la vida.

IRVINE, Calif., 5 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América presentó dos nuevos vehículos conceptuales personalizados en el día de apertura del Show de la Specialty Equipment Market Association (SEMA) 2024 en Las Vegas. Imaginados por los diseñadores de Kia Design Center América (KDCA) (el Centro de Diseño Kia América), los conceptos dan vida a un futuro fácil de imaginar en el que los vehículos brindarán lo último en capacidad, adaptabilidad, utilidad y organización, todo ello con la vista puesta en la sustentabilidad.

Conocida como una muestra de vehículos conceptuales desde lo suave hasta lo extremo, SEMA presenta a los fabricantes de accesorios automotrices diseñados para mejorar el rendimiento, el estilo, la comodidad, la conveniencia y la seguridad de los automóviles, camionetas y SUV actuales y futuros. Desde los últimos accesorios, emocionantes vehículos conceptuales y modelos únicos, hasta ediciones especiales con seguridad y tecnología avanzadas, SEMA es la feria comercial para los entusiastas de los automóviles que conocen, aman y comprenden los vehículos por dentro y por fuera.

Para el Show SEMA 2024, el equipo de diseño de Kia Design Center América (KDCA), con sede en Irvine, CA, desarrolló dos vehículos conceptuales personalizados que combinan intrínsecamente forma y función en máquinas diseñadas para un compromiso responsable con la naturaleza:

CONCEPTO EV9 ADVNTR SUV EV (EV9 ADVNTR CONCEPT EV SUV)– Este verdaderamente único SUV eléctrico de 3 filas está diseñado para llevar la vida mucho más allá de los caminos trillados. Y conquistarla. Creado para la diversión en serio, este SUV EV9 EV del 2025 se ha refinado para convertirse en el SUV más aventurero que Kia haya imaginado. Con fascias delanteras y traseras personalizadas para una apariencia única y resistente, y paneles inferiores reforzados para una mayor capacidad y carácter, el SUV EV9 ADVNTR EV también cuenta con una elevación de 3" en comparación con el EV9 estándar y una combinación resistente de llantas y ruedas para maximizar la capacidad todoterreno del vehículo. Un portaequipajes personalizado puede soportar todo, desde contenedores de equipaje estándar hasta carpas montadas en el techo a medida que transforman al EV9 ADVNTR en una máquina perfecta para escapadas al aire libre. Robusto y listo, el SUV EV9 ADVNTR EV es la última expresión de Kia de un vehículo utilitario de estilo de vida listo para las aventuras del mañana.

CONCEPTO PV5 WKNDR FURGONETA EV (PV5 WKNDR CONCEPT EV VAN)– El PV5 WKNDR EV VAN se basa en la línea recientemente estrenada de vehículos eléctricos PBV de Kia, o Purpose Beyond Vehicles, diseñados para pequeñas empresas y funciones de entrega. Es una camioneta altamente capaz que le permite expresar su estilo de vida dondequiera que lo lleve. Elevada y equipada con neumáticos todoterreno, es una cápsula de escape ideal para fines de semana prolongados en la naturaleza. El PV5 WKNDR EV VAN cuenta con un interior modular altamente flexible y adaptable que se puede personalizar de manera fácil y eficiente para maximizar el espacio y la función, similar a una navaja suiza sobre ruedas. La característica "Gear Head" de la camioneta es la primera solución de almacenamiento de su tipo que proporciona un espacio de almacenamiento protegido fuera de la borda para el equipo cuando el vehículo está parado, lo que permite la máxima utilización del espacio interior y al mismo tiempo ofrece un fácil acceso al equipo en el exterior. El "Gear Head" del PV5 WKNDR EV VAN también se puede transformar en una despensa móvil para los aficionados a la cocina que desean "cocinar con vistas". Verdaderamente autosuficiente, el PV5 WKNDR EV VAN cuenta con paneles solares y ruedas de turbina hidroeléctrica únicas que pueden recargar las baterías para muchos usos. Como ejemplo, Kia instaló un compresor a bordo para manejar las necesidades de inflado, desde ajustar la presión de los neumáticos cuando se está en el camino hasta inflar colchones que ahorran espacio al instalar el campamento para pasar la noche.

Además del EV9 ADVNTR EV SUV personalizado y el PV5 WKNDR EV VAN, Kia recopiló una variedad de productos de estilo de vida activo para exhibirlos e integrarlos en el concepto de "Beyond Organization" diseñado para respaldar un estilo de vida organizado y eficiente. Este concepto permite brindar una solución "plug and play" para administrar el equipo y mejorar significativamente los tiempos de instalación del campamento, ya que organizar el equipo antes y después de un viaje es un problema común que Kia quiere abordar y, a su vez, devolver tiempo para disfrutar a sus clientes.

Kia también desarrolló versiones únicas de tres de los modelos SUV más populares de la marca basados en figuras que se encuentran en la mitología griega para presentar una combinación creativa y única de accesorios de Kia y socios selectos, que incluyen:

Sportage | THETIS Diosa del agua (Sportage | THETIS Goddess of Water)– Desarrollado en conjunto con Rhino Rack, este modelo Sportage personalizado está diseñado para ir mucho más allá del pavimento. Con un diseño personalizado que representa rápidos de aguas bravas protegidos con película protectora de pintura XPEL, detalles en oro rosa y ruedas Fifteen52 personalizadas cubiertas con neumáticos Open Country Toyo, el THETIS Sportage es claramente el vehículo ideal para las aventuras en el río. El soporte y los accesorios para kayak de Rhino Rack están en su lugar para transportar los juguetes de forma segura hasta el borde del agua. El THETIS Sportage se exhibirá en el stand de Rhino Rack.

Telluride | ZEUS Dios del cielo y del trueno (Telluride | ZEUS God of The Sky & Thunder) – En colaboración con Xpel, este modelo Telluride personalizado presenta imágenes envolventes de cadenas montañosas, ruedas Fifteen52 montadas con neumáticos Open Country Toyo y un iKamper para permitir la "recarga humana" para la próxima aventura. El ZEUS Telluride fue construido para tener valor para cruzar el terreno más difícil con un kit de elevación Eibach para conquistar incluso las excursiones al aire libre más atrevidas. Dentro del área de carga trasera hay un sistema de almacenamiento MOD inteligente y organizado de Yakima para mantener el equipo organizado. Dado que ZEUS es el Dios del Trueno, el vehículo no estaría completo sin el estruendoso escape de un sistema de escape BORLA instalado. El ZEUS Telluride se exhibirá en una ubicación de vehículos destacados de SEMA fuera del West Hall cerca de la SEMA Overland Expo.

Sorento | GAIA Diosa de la Tierra (Sorento | GAIA Goddess of Earth) – Con un esquema de colores neutros, detalles en tono dorado y ruedas todoterreno Fifteen52 negras con neumáticos Open Country Toyo, el modelo GAIA Sorento está diseñado para integrarse con la naturaleza en los senderos todoterreno. Y una vez que se llega al destino, un toldo Yakima brinda sombra del sol para permitir ver sin reflejos el contenido favorito en la pantalla del proyector exterior y una barra de sonido Kicker para exteriores. El GAIA Sorento también está equipado con barras de luces Baja Design y luces perimetrales para mantener el campamento iluminado de manera segura una vez que se pone el sol. El GAIA Sorento se exhibirá en el stand de XPEL en SEMA.

"Los vehículos utilitarios robustos y capaces de Kia son conocidos desde hace mucho tiempo por ser versátiles, adaptables y cómodos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de consumidores. Queríamos 'subir de nivel' la funcionalidad y la capacidad mediante el desarrollo de estos conceptos que llevan esos atributos legendarios al siguiente nivel", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "Nuestros vehículos ya ayudan a las personas a vivir un estilo de vida activo y aventurero, y fue divertido ver hasta dónde podríamos llegar con estos últimos conceptos. El SEMA Show actúa como un lienzo en blanco para la creatividad y ofrece una visión de lo que puede deparar el futuro automotriz de Kia".

Kia América - sobre nosotros

Kia América, con sede en Irvine, California, sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo de 2024 según TIME. Kia es el "socio automotriz oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 775 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los EE. UU.*.

*Ciertos EV9 del 2025, el SUV de tres filas totalmente eléctrico, Sportage (excluye HEV/PHEV), Sorento (excluye HEV/PHEV) y Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 EV9 "ADVNTR" CONCEPT EV SUV and PV5 "WKNDR" CONCEPT EV VAN are concept/display vehicles only. Each is specially modified. Vehicles not for sale.

