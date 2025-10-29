KIA AMERICA PRESENTA EL TELLURIDE DEL 2027 CON CAMUFLAJE PERSONALIZADO

El Telluride de camuflaje 1 recorre caminos menos transitados antes de su debut mundial en el Salón del Automóvil de Los Ángeles.

El vinilo personalizado revela el lenguaje de diseño «Opposites United» del nuevo Telluride, ocultándose a plena vista.

Desarrollado por Kia Design Center América (KDCA), el vinilo se inspira en los bocetos de diseño del Telluride.

Los colores y las líneas que se entrecruzan juegan un papel fundamental en el diseño de camuflaje.

Las pruebas todoterreno en condiciones reales demuestran las capacidades del nuevo Telluride.

IRVINE, Calif., 29 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pocas semanas del debut mundial del nuevo Kia Telluride del 2027, Kia América revela hoy más detalles de su SUV insignia. El modelo de preproducción, ingeniosamente camuflado con un exclusivo vinilo que cubre toda la carrocería, se muestra sometido a una exigente prueba todoterreno, demostrando las capacidades del SUV y ocultando sutilmente su carrocería de producción, que se presentará el 20 de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Estas nuevas imágenes y el video del Telluride camuflado complementan las impactantes imágenes teaser tomadas en estudio y publicadas el 22 de octubre.

"Diseñar un vinilo para el Telluride es muy diferente a diseñar el vehículo que se encuentra debajo", afirmó Tom Kearns, vicepresidente y jefe de diseño sénior de KDCA. "Analizamos los diversos patrones que utilizan los fabricantes de automóviles para ocultar la forma de los vehículos en desarrollo y decidimos abordar el proyecto desde una perspectiva diferente. Determinamos que ocultar el nuevo Telluride a plena vista podía hacerse de una manera llamativa y que invitara a la reflexión".

Basándose en los cientos de bocetos que precedieron a la forma final, el diseño del vinilo utiliza contornos que se intersecan del vehículo desde diferentes ángulos para ocultar el perfil, las curvas y los ángulos que se encuentran debajo. Una inspección minuciosa revela los numerosos enfoques que el equipo exploró antes de llegar finalmente a lo que se mostrará (sin camuflaje) en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en noviembre. "Este vinilo también une el principio y el final del proceso de diseño, lo cual representa la unión de los opuestos", continuó Kearns. La filosofía de diseño Opposites United (Opuestos Unidos ) se inspira en los contrastes presentes en la naturaleza y la humanidad, y fue presentada por Karim Habib, vicepresidente ejecutivo y director de Diseño Global de la Corporación Kia en 2021. En el centro de esta filosofía se encuentra una identidad visual que evoca fuerzas positivas y energía natural, con contrastes que combinan elementos estilísticos definidos y formas esculturales. «Opuestos Unidos» se basa en cinco principios de diseño clave: «Audacia para la Naturaleza», «Alegría para la Razón», «Poder para el Progreso», «Tecnología para la Vida» y «Tensión para la Serenidad».

«Estilísticamente, la inspiración para el vinilo provino de Keith Haring y Mr. Doodle (Sam Cox). Ambos artistas crean patrones complejos expresados mediante líneas simples», dijo Kearns. «Trabajamos en reducir los bocetos de diseño del Telluride a líneas simples, superponiendo bocetos y siluetas para crear lo que finalmente se convirtió en el motivo definitorio del vinilo».

Además de las líneas, el color también desempeñó un papel importante en el diseño del camuflaje. «Probamos muchas combinaciones de colores y gradaciones antes de llegar a lo que ven hoy», dijo Kearns. En definitiva, la transición de colores cálidos a fríos comienza con el naranja en la parte delantera y termina con el morado en la trasera. El naranja combinaba a la perfección con las luces diurnas ámbar delanteras, mientras que su color opuesto, el morado, se utilizó para crear contraste en la parte trasera.

Unas discretas coordenadas en los bordes inferiores de las puertas delanteras son un detalle oculto. 37.9375° N, 107.8123° O sitúan al Telluride camuflado en la ciudad homónima de Colorado.

El dinámico vídeo, grabado en las escarpadas Alabama Hills, en el desierto del centro de California, ofreció un impresionante telón de fondo para el llamativo Kia Telluride del 2027 con el vinilo. Con los picos dentados de Sierra Nevada al fondo, las Alabama Hills son una formación de rocas redondeadas y colinas erosionadas, moldeadas por un levantamiento geológico ocurrido hace 100 millones de años. "Las fotos de vehículos de desarrollo camuflados son habituales, sobre todo entre los aficionados al automovilismo. Y normalmente muestran el vehículo estacionado o circulando por la autopista", comentó Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia América. "Pero queríamos hacer algo especial con este Telluride de preproducción. Al situarlo en un entorno que realmente lo pusiera a prueba, tuvimos la oportunidad de demostrar todo el potencial del nuevo Telluride".

El Telluride camuflado fue sometido a pruebas exhaustivas en un emocionante vídeo donde supera formidables obstáculos en su recorrido por caminos poco transitados. Pendientes pronunciadas, lechos arenosos, vadeos y afloramientos rocosos conforman una aventura todoterreno extrema que pone de manifiesto las capacidades todoterreno del Telluride.

2027 Kia Telluride camuflado

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com . Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert .

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

1 El Telluride del 2027 personalizado, no está a la venta.

