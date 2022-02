KIA AMERICA RENUEVA SU PATROCINIO CON LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN PARA ADOLESCENTES B.R.A.K.E.S.

IRVINE, California, 11 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia America y B.R.A.K.E.S. ("Be Responsible and Keep Everyone Safe"; "Sé responsable y mantén a todos seguros") anunciaron hoy que renovaron su colaboración y el compromiso continuo de reducir lesiones y salvar vidas al ofrecer a los adolescentes y sus padres las herramientas que necesitan para ser responsables tras el volante. B.R.A.K.E.S., fundada en 2008, combina la instrucción en el aula con cursos prácticos de capacitación en conducción defensiva en vehículos Kia tanto para conductores adolescentes como para sus padres. Junto a sus hijos adolescentes, se les pide a los padres que participen para reforzar aún más las lecciones que los adolescentes aprenden durante las clases y como una forma de identificar y corregir los malos hábitos que puedan haber desarrollado a lo largo de los años desde que ellos mismos comenzaron a conducir.