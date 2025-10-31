IRVINE, Calif., 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha anunciado los precios del Niro HEV 2026, reafirmando su compromiso con las soluciones de movilidad sostenible y el diseño innovador. Diseñado para conductores que buscan versatilidad y eficiencia sin renunciar a la comodidad ni la tecnología, el Niro HEV del 2026 ofrece una experiencia de conducción práctica con conectividad útil, materiales interiores de alta calidad y un formato CUV funcional.

KIA ANUNCIA EL PRECIO DEL NIRO HEV 2026 (PRNewsfoto/Kia America)

Precio – Precio de venta sugerido por

el fabricante (no incluye el cargo de

destino de $1,445) i 2026 Niro HEV LX $27,090 2026 Niro HEV EX $29,890 2026 Niro HEV SX $33,090 2026 Niro HEV SX Touring $35,490

Sistema de propulsión y eficiencia:

Todas las versiones cuentan con un motor de cuatro cilindros GDI de 1.6 litros acoplado a un motor eléctrico de 32 kW, que ofrece una potencia combinada de 139 caballos de fuerza y 265 Nm de par motor. El Niro HEV del 2026 tiene un consumo estimado de 53 MPG (millas por galón) en ciclo combinado, según Kiaii para los acabados LX, EX y SX.

Tecnología:

Las características estándar incluyen varias de las funciones ADAS de Kiaiii, entre las funciones disponibles se incluyen el asistente para evitar colisiones frontales, el asistente de mantenimiento de carril y la alerta de colisión en el punto ciego. También está disponible el control de crucero inteligente basado en navegación[iv] y asistencia de conducción en autopista v.

Haz clic a continuación para obtener más información sobre el Niro HEV del 2026:

Especificaciones del vehículo, incluyendo el consumo de combustible

Opciones y caracteristicas

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América sigue liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de 2024 por la revista TIME. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas sobre comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excepto los modelos HEV y PHEV), Sorento (excepto los modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

i El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) no incluye gastos de envío, manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios reales los fija el concesionario y pueden variar.

ii Estas no son estimaciones oficiales de la EPA. El millage real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado de su vehículo.

iii Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen una conducción segura y pueden no detectar todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución.

iv Cuando está activado, el control de crucero inteligente basado en navegación no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. No es una función de piloto automático. Es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución.

v Cuando está activado, el Asistente de Conducción en Autopista no sustituye la conducción segura, puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre con precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810765/Kia_2026_Niro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/5595335/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America