Kia Georgia celebra tres hitos importantes, incluido el inicio de la producción del Kia Telluride 2027

Kia Georgia también conmemora la producción del primer HEV del estado de Georgia y el vehículo número 5 millones de la planta.

WEST POINT, Ga., 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros del equipo de Kia Georgia celebraron otro día histórico en sus instalaciones de West Point el martes con el inicio de la producción del nuevo Kia Telluride del 2027.

Kia Georgia celebra el lanzamiento del Kia Telluride HEV del 2027 y el vehículo número 5 millones ensamblado en la planta. (PRNewsfoto/Kia America) En la foto con el Kia Telluride HEV del 2027, de izquierda a derecha: el Cónsul General Joon-ho Lee; el Representante Estatal Vance Smith; el Comisionado del Sistema de Colegios Técnicos de Georgia Greg Dozier; el Comisionado del Departamento de Asuntos Comunitarios Chris Nunn; el Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia Pat Wilson; el Presidente y Director Ejecutivo de Kia Georgia Stuart Countess; el Gobernador de Georgia Brian P. Kemp; la Primera Dama de Georgia Marty Kemp; el Presidente y Director Ejecutivo de Kia North America y Kia America Sean Yoon; el Presidente de HATCI John Robb; el Presidente de la Cámara de Comercio de Georgia Chris Clark y el Vicepresidente Sénior de la Oficina de Washington de Hyundai Motor Group Drew Ferguson. (PRNewsfoto/Kia America)

El vehículo ceremonial representó otros dos hitos importantes: el primer vehículo eléctrico híbrido (HEV) ensamblado en el estado de Georgia y el vehículo número 5 millones producido en Kia Georgia. En una ceremonia a la que asistieron el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, miembros del equipo y líderes estatales y comunitarios, este Telluride simboliza los tres hitos y representa el continuo crecimiento, la innovación y la inversión de Kia en la fabricación avanzada en Georgia.

"Como la única planta del mundo que fabrica el Telluride, el día de hoy representa mucho más que el lanzamiento de un vehículo", declaró Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America y Kia America. Refleja la fortaleza de nuestro equipo de West Point, la confianza de nuestros clientes y el compromiso de Kia de construir el futuro de la movilidad aquí en Georgia. Alcanzar los cinco millones de vehículos y presentar, no solo el primer HEV ensamblado en Georgia, sino también el primer HEV de Kia ensamblado en EE. UU., es un testimonio tanto de la rica historia de Kia como de nuestro rumbo futuro.

Desde el inicio de la producción en 2009, Kia Georgia se ha convertido en uno de los empleadores más importantes de la región y un pilar de la fabricación automotriz en el sureste. El Telluride, uno de los vehículos más premiados de la industria, se ha convertido en un modelo insignia de la marca y un símbolo de la calidad de los vehículos fabricados en West Point.

"Fue un honor para Marty y para mí estar de vuelta en West Point hoy para celebrar este último hito para Kia Georgia", declaró el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Desde su lanzamiento en 2019, el Telluride se ha fabricado exclusivamente en Georgia y se ha convertido en uno de los vehículos más exitosos de la línea Kia. Este éxito es el resultado directo de nuestro probado enfoque de colaboración para forjar relaciones duraderas entre Kia Georgia, la comunidad local y todo nuestro estado. A medida que continúan innovando e invirtiendo en el futuro, me enorgullece felicitar al equipo de Kia Georgia por este momento histórico.

Stuart Countess, presidente y director ejecutivo de Kia Georgia, enfatizó que los hitos del día fueron posibles gracias a la dedicación de los miembros del equipo de Kia Georgia.

"Cinco millones de vehículos no son fruto de la casualidad", dijo Countess. "Son el resultado del trabajo en equipo por el que el equipo de Kia Georgia se ha hecho famoso. La capacidad de producir vehículos de gasolina, vehículos eléctricos y, ahora, vehículos híbridos eléctricos de clase mundial, habla por sí sola de la versatilidad y el talento de esta planta. Estos hitos pertenecen al equipo de Kia Georgia, y nos enorgullece seguir construyendo el futuro juntos aquí en West Point".

Acerca de Kia Georgia, Inc..

Kia Georgia, Inc. es la primera planta de fabricación en Norteamérica de Kia Corporation, con sede en Seúl, Corea. Con una capacidad anual de 350,000 unidades, Kia Georgia ocupa un terreno de 2,200 acres en West Point, Georgia, e inició su producción en masa el 16 de noviembre de 2009. Kia Georgia es el hogar de los SUV Telluride, Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), así como de los modelos totalmente eléctricos EV9 y EV6.

