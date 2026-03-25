Un nuevo y audaz diseño anuncia la segunda generación del Kia Seltos.

La filosofía de diseño Opposites United fusiona los contrastes presentes en la naturaleza y la humanidad, aplicándolos al versátil SUV de Kia.

Las imágenes de adelanto sugieren una imponente presencia, con ángulos definidos que lo conectan visualmente con el nuevo Telluride de segunda generación.

IRVINE, Calif., 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Diseñado para aprovechar al máximo tus trayectos diarios o tus aventuras de fin de semana, Kia revela las primeras imágenes de adelanto del nuevo SUV Seltos del 2027, antes de su presentación en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026. El 1 de abril, Kia América presentará la segunda generación del Seltos, elevando el estándar en el mercado de los SUV compactos.

KIA PRESENTA UN ADELANTO DEL NUEVO SELTOS 2027 ANTES DEL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE NUEVA YORK

La segunda generación del Seltos será el vehículo más reciente en encarnar la filosofía de diseño "Opposites United" de Kia, que busca resaltar la intersección y la tensión entre la naturaleza y la humanidad. La imagen sugiere un vehículo audaz y de líneas rectas que transmite fuerza a través de su presencia. Cuenta con luces diurnas LED pronunciadas y distintivas, que acentúan el amplio capó. Combinado con su diseño alto y vertical, el Seltos crea proporciones distintivamente versátiles para su segmento. Los ángulos marcados y las líneas limpias, junto con las manijas de las puertas integradas, dan como resultado una presencia impactante.

Todos los detalles del nuevo Kia Seltos del 2027 se anunciarán durante la conferencia de prensa de Kia en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, que está programada para el 1 de abril a las 9:25 am hora del este. Se podrá ver una transmisión en vivo en www.kia.com y los canales sociales de Kia America: X/Kia and YouTube.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941867/Kia_America_2027_Seltos.jpg

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FUENTE Kia America