Kingsware completa una ronda de financiamiento C+ con casi RMB 500 millones, y empresas estatales invierten en la industria de la RPA.

ZHUHAI, China, 6 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 3 de marzo de 2023, Zhuhai Kingsware Information Technology Co. LTD (en adelante "Kingsware") celebró con éxito su ronda de financiamiento serie C y su conferencia de nuevos productos en la ciudad de Zhuhai con el tema "Nueva productividad y nuevo capítulo". En la reunión, Kingsware anunció oficialmente que la empresa recaudó alrededor de RMB 500 millones en financiamiento de serie C en diciembre de 2022. Con CDB Capital liderando la inversión, Wenrun Investment (Wens capital), Guangdong Finance Fund, CICC Capital, SGUNWEI capital, JUNSAN capital, ZHENGLING VENTURE CAPITAL y otras instituciones que participaron como inversionistas secundarios, el monto financiero ocupó el primer lugar entre los montos de financiamiento de servicios empresariales chinos en 2022.

Según Kingsware, los fondos se utilizarán principalmente para acelerar la I+D de la matriz de productos "RPA+X", mejorando así el diseño ecológico "1+ N" de la empresa. Además de su posición líder en la industria financiera, Kingsware ampliará aún más sus competencias hacia otros sectores y mantendrá su liderazgo en el ámbito RPA.

En la nueva sesión de lanzamiento de productos, Kingsware presentó las funciones y características de nivel empresarial recientemente actualizadas del producto central K-RPA, y lanzó a nivel central nuevos productos de secretario humano digital virtual, sistema de gestión de control interno bancario inteligente, plataforma de gestión centralizada de presentación normativa bancaria, sistema de gestión in situ de centros de datos y plataforma de enseñanza y capacitación en transformación digital K-EE Kingsware, y siguió construyendo y mejorando la matriz de productos "RPA+X" de Kingsware. Asimismo, demostró una vez más ante la industria la capacidad innovadora de Kingsware como experto en RPA a nivel empresarial y su determinación de implementar la estrategia corporativa de "servir a miles de industrias, ayudar a la economía digital y construir una China digital".

Además, Kingsware también anunció que se había convertido en una unidad miembro del Information Technology Application Innovation Working Committee en 2022. En la actualidad, sus productos han apoyado plenamente el ecosistema de la información y la innovación. Bajo la orientación de "innovación independiente de tecnología central" y otras políticas nacionales relevantes, la empresa completará gradualmente la certificación mutua de compatibilidad de productos de información e innovación en toda la cadena industrial, desde infraestructura de TI, software básico hasta software de aplicaciones.

FUENTE Kingsware

SOURCE Kingsware